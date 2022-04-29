開第一槍！台新人壽美元利變壽保單 遭金管會勒令下架

台新人壽去年銷售第一的「金豐盛利率變動型美元終身壽險」，因宣告利率不合理，遭金管會今（29）日宣布勒令下架停賣，這也是金管會緊盯各壽險業宣告利率，對宣告利率不合理的業者，開了第一槍。

金管會官員說，「台新人壽不會是最後一家」，意味後續恐還會有一波「被下架」的業者。

官員坦言，這次針對利變型商品，抽查了幾家業者，主要重點是看宣告利率是否合理，而台新人壽這張保單，情節比較嚴重，因此要求即日起停賣。

根據台新人壽官網，金豐盛利率變動型美元終身壽險，是屬於美元躉繳型的利變壽保單，宣告利率是從今年1月起從3%調升到3.09%，是台新人壽去年最熱賣的商品。

官員說，台新人壽該張保單有四大缺失，一是宣告利率沒依照修正後的公式辦理。

二是，宣告利率有定平穩機制，要求宣告時候，應該用債券利息收益去算，而不能用一次性的股票收益率去算，但台新人壽卻採「股債混合」，其配息率存在高度不確定性，無法提供穩定現金流量來源，進而支撐每月須穩定宣告的目的，不符合宣告利率平穩機制。

三是，台新人壽的宣告利率去考慮同業、或是升息因素做調整。官員說，宣告利率應該是考慮「已實現」和「未實現」損益，而不能拿未來尚未發生的拿來反映。

四是，商品的脫退率(指保戶不續保或中途解約)未反映真實情況。官員說，從保德信人壽時代移轉到台新人壽，商品銷售策略應該有改變，但台新人壽卻用過去保德信時代的脫退率，沒有將經營策略調整及商品型態差異納入考量。

官員解釋，台新人壽目前保單都是透過銀行通路銷售，換言之，銀行通路銷售保單的脫退率應該會比過去保德信採業務員銷售還高，脫退率愈高、商品利潤就愈低，自然就不能給過高的宣告利率。

據了解，金管會一直要求台新人壽脫退率需要反映真實情況，用真實脫退率反映在宣告利率的商品上，但遲遲未果。

金管會認為，台新人壽該張保單的宣告利率已不合理且情節重大，因此勒令停賣，據了解，這不會是第一家被要求停賣者，後續恐還會有其他業者也恐因宣告利率不合理而被下架。