率先鳴槍 富邦、三商美邦宣告5月起調升利率

反映美國、台灣升息，富邦人壽、三商美邦人壽率先定調，5月1日起將調升多張保單的宣告利率，富邦人壽響應金管會推動保障型商品政策，一舉調高五張美元保障型利變壽險0.15個百分點，調幅最大、最吸睛。

三商美邦人壽也調升三張美元利變壽險，調幅0.05個百分點，調整之後，三商壽現售美元商品宣告利率落在2.85~3.2% 。

三商美邦人壽另外還調升一張，已經停售的新台幣利變年金0.04個百分點。三商壽表示，現售新台幣利變商品，宣告利率落在1.05~1.8%。

富邦人壽4月並未調整美元保單的宣告利率，5月可謂落後補升。一出手就讓市場驚艷，最高調幅較其他壽險同業4月份的0.1個百分點還高，達到0.15個百分點。

壽險公司主管指出，利變保單無論保障型或儲蓄型，宣告利率的變動幅度與保單的年複利報酬率(IRR)差不多。保障型與儲蓄型的差異在於，保障型需要持有保單較久時間，例如六年或十年以上，IRR才會是正數；儲蓄型因為訴求報酬率，IRR很快就出現正數。

富邦人壽5月1日起將調升11張美元利變保單，都是現售的美元利變壽險，其中五張高保障型商品調幅達0.15個百分點，例如，美麗吉順外幣利變終身壽險，宣告利率從3.1調高到3.25%。

至於銷售長紅的美躉保單，美麗鑫旺外幣利變增額終身壽險，宣告利率也從3.05調高到3.1%；美麗鑫旺持有滿七年，IRR可有2.35%。

新台幣宣告利率部分，富邦人壽也調高20張停售商品，包括13張利變年金、七張萬能壽險，顯示其照顧老客戶的心意。

三商美邦人壽5月起也調高三張美元保單、一張新台幣保單的宣告利率，調整情況如下：