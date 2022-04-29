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唸到博士班有何好處？一表看各學歷購屋貸款鑑估值

經濟日報 / 記者朱曼寧／即時報導
據聯徵中心資料顯示，2021年Q4全台博士學歷的貸款者，貸款鑑估值為1747萬，核貸成數為75%，且購屋坪數達49坪，皆為各學歷之最。聯合報系資料
據聯徵中心資料顯示，2021年Q4全台博士學歷的貸款者，貸款鑑估值為1747萬，核貸成數為75%，且購屋坪數達49坪，皆為各學歷之最。聯合報系資料

學歷不僅影響求職薪資，購屋和貸款中似乎也有差異？據聯徵中心最新資料顯示，2021年Q4全台博士學歷的貸款者，貸款鑑估值為1747萬，核貸成數為75%，且購屋坪數達49坪，皆為各學歷之最，至於貸款利率為1.39%，僅次於碩士的1.38%，高中職學歷的購屋者，平均鑑估值為991萬，核貸成數72%，平均利率1.54%，平均坪數41.1坪，都在各學歷之末。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，其實銀行評估貸款條件，並非單看學歷，主要有三條件評估貸款人，分別是還款能力、工作狀況以及房屋條件。

以台灣的教育層面來說，高學歷者較有機會進入百大企業，其中博士生更容易獲得青睞，不管是在學校任教，或是高端的研究單位，升遷機會都比一般人來得大，此外，若是在公家機關工作，獲得高薪的機會也比較大，因此高學歷者不僅財力累積得快，往來不乏社經地位較高的人士，對於住家條件要求也高，因此購買房屋的地段佳、總價高，相對鑑估值和貸款成數也比較漂亮。

張旭嵐表示，有些高中職學歷者從事勞力工作，接案工作或是自營商，不見得賺得比大學生少，不過因為沒有大公司護航，缺乏具體又穩定的收入證明，在銀行眼中並非穩定收入者，因此在貸款利率和估價過程中就比較吃虧。

第一建經副理張菱育提醒，信用分數需要長期累積，因此針對承攬業務人員，或接案工作者，如果有購屋規劃，但又缺乏長期收入證明，可以提供約期較長的接案合約，或是保險、股票等足以證明財力的文件，證明還款能力，仍有機會提高信用分數，爭取更好條件。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

博士生

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