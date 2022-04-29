宏泰人壽小額終老保險 Q1業績大增84%

宏泰人壽今(29)日表示，該公司落實公平待客，持續推動小額終老保險及微型保險，為建構社會保險安全網貢獻心力。今年前三個月全力動員推動，小額終老保險繳出亮眼成績，比起去年同期，新契約初年保費(FYP)的年增率高達84%。

宏泰人壽直營業務部副總張秀娟指出，今年度針對微型保險及小額終老保險的推動，設定擴大承保規模目標。在董事會及高層嚴格督導下，將微型保險及小額終老保險列為首要重點項目，三個月來努力有成，在小額終老保險部分，比起去年同期的業績數字，成長率達到84%。

張秀娟表示，微型保險及小額終老保險保費低廉，投保手續相對容易，保障內容簡單易懂，並且能為被保險人提供保險基本保障。

為擴大承保規模，首先要找到對的、適合的對象，因此依據客戶家庭、工作、年齡、收入等各項數據分析結果，找出目標客群積極進行業務開發，由訓練有素的壽險顧問提供專業服務與說明，協助保戶提高風險認知，期望讓微型保險及小額終老保險更加普及，讓更多有需要的人受到保險保障的保護。

為了持續推廣、宣導公平待客，宏泰人壽以微型保險為切入點，製作公平待客暖影音短片。影片以「提一盞照亮偏鄉的燈，讓家有所依靠」為名，以宏泰人壽「照顧一直照顧別人的你」為核心主軸，深入台東偏鄉拍攝，與微型保險被保險人莉娥姐進行實地訪談。

多年來，宏泰人壽以微型保險默默守護這群有需要的人，透過莉娥姐樸實真誠的言語、真實無偽的影像呈現，傳遞深耕公平待客、落實普惠金融的用心與努力。

暖影音影片預計於５月份正式上線，宏泰人壽亦期望觀影者在感受其用心與努力的同時，進一步體會微型保險的重要性。宏泰人壽亦將透過多元化通路持續推動，讓微型保險更加普及，落實公平待客。