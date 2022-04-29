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首家純網銀獲信評 將來銀行評等twA+、展望穩定

經濟日報 / 記者齊瑞甄／即時報導

身為國內三大純網銀之一的將來銀行，今（29）日獲中華信評授予長期發行體信用評等為「twA+」，短期發行體信用評等為「twA- 1」，長期評等「穩定」。中華信評認為，未來兩年，將來銀行將可維持其之於中華電信的策略重要性，且評估該行應可在同一期間維持非常強健的資本水準。

中華信評預測，將來銀行做為一家全新成立，且在營運初期階段擁有相對於其較小之營運規模而言，龐大資本規模的網路銀行，未來兩年將可以維持非常強健的資本水準與良好的流動性結構。

主辦分析師范維華表示，其風險結構而言非常強健的資本水準、擁有充足高流動性資產做為後盾、以及該行兩大股東—中華電信與兆豐銀行，可能對其提供的專業領域支援。

中華信評此次評等結果反映，將來銀行獲得集團支持的可能性相當高，至於挑戰部分，中華信評認為，將來銀行在營運初期有限的市場規模，與在台灣高度競爭的銀行業中，仍處於發展階段的企業價值，以及該行身為台灣純網銀先驅者之一，而尚待驗證的風險控管能力。

中華信評預期，將來銀行將會在成長階段，逐漸耗用其期初資本，但在未來二年期間，其資本水準仍可維持在非常強健的水準。中華信評估計，該行考量分散效果前之風險調整後資本(RAC)在2022年12月時將達到51.2%的水準。

范維華認為，儘管將來銀行在2024年之前，將經歷非常高的業務成長並產生營運虧損，但前述比率在此段期間內，將維持在高於15%的水準。

有鑑於將來銀行的營運規模有限且初期營運費用偏高，其獲利能力在前述期間內將低於國內銀行業的平均水準。中華信評亦認為，該行可能需要經過數年的時間方能達到較佳的經濟規模並轉虧為盈。

融資能力部分，中華信評認為，將來銀行的融資能力較台灣歷史較悠久的銀行的平均水準為低，而該行的流動性結構則在允當水準。做為台灣銀行業的新進業者，將來銀行必須在高度競爭的國內市場中，建立其品牌知名度與企業價值，才能有效取得存款資金來源。

然而，將來銀行並無分行網絡，因此僅能仰賴網際網路吸收一般個人存款戶，可能必須花費二至三年的時間，同時搭配良好的產品差異化，如此才能建立起較具一定規模與黏著性的客戶基礎。

將來銀行 華信 中華電信

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