高雄三信理事主席交接 林昶彤：將導入科技金融創新

隨著科技日新月異的發展，創新創業投資的熱潮越燒越旺，銳不可擋。在2021年，全球獨角獸(unicorn)的數量達到959家，與2020年的517家相比，激增69%；截至2021年底，有44家新創獨角獸的估值超過100億美元...

2022-04-29 12:00