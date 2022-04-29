高雄三信理事主席交接 林昶彤：將導入科技金融創新
擁105年歷史、具有強大競爭優勢的高雄第三信用合作社世代傳承，29日原任理事主席林孟丹將印信交給新任理事主席林昶彤，彰顯「薪火相傳、邁向金融新世代」。林昶彤說，將導入科技創新，永續提供地方金融服務。
林孟丹1986年接任高雄三信理事主席，至今35年，過程經歷國外以及國內不同性質的金融風暴，不僅能妥善因應度過危機，更進一步壯大三信。他剛接任時高雄三信存款138億元、放款65億元，精勵圖治後目前高雄三信存款755億元、放款565億元，具經濟規模、展現強大競爭優勢。
金融界入士說，林孟丹具經營智慧，個性穩健一步一腳印，高雄三信不斷成長，為地方金融貢獻良多。林孟丹承繼創辦人林瓊瑤經營理念，落實「取之於社會，用之於社會」的合作精神，期間歷經多項金融危機及挑戰，根基穩固，屹立不搖，各項業務明顯成長，創造出高雄三信輝煌百年金融。
當前高雄三信在大高雄有22個營業據點，存、放款業務顯著成長，今年創業105週年，配合大高雄都市經濟發展，目前正在籌備設立仁武及大寮二分社。
高雄三信新任理事主席林昶彤指出，面對金融環境變化及資訊科技創新，將加強培育專業人才，傳承地方金融特色，提升員工福利，承擔社會責任，邁向金融新世代，永續為大高雄鄉親提供金融服務。
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