快訊

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

公司治理評鑑排名 精測獲上櫃公司中最優等殊榮

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

2021年上市櫃公司治理年度評鑑排名出爐，半導體測試介面廠精測（6510）今（29）日公告，獲上櫃公司中最優等殊榮，也是自掛牌上櫃6年以來，首度躋身前5%，為半導體測試介面類股中唯一獲此殊榮的公司。

精測表示，公司一向秉持不斷創新、進步的經營理念，未來也將堅持「沒有終點線，只有里程碑」的企業精神永續發展，此次在維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度、落實企業社會責任等公司治理方面有優異表現。

精測指出，公司自 2005 年成立以來，即逐步透過多項國際標準作業系統落實公司治理，當今 ESG 意識抬頭，公司正好展現累積多年努力成果，未來將持續致力以科技研發為底蘊、以 ESG 為經營方針，善盡公司治理之責，為客戶、股東、員工及社會創造企業最大價值。

此外，精測響應世界潮流及政府政策，在 2021 年展現 ESG 具體實施成效，並於公司網站上揭露 ESG 有關之具體推動計劃及實施成果，包括有「誠信經營」、「創新與服務」、「供應鏈永續採購」、「綠色智造」、「包容職場」、「社會共好」。

精測 ESG

延伸閱讀

減碳大考 中小企沒錢沒人

評鑑績效 分四等級

Nothing開放測試其手機操作介面 首款手機Phone (1)將引進台灣市場

彰銀公司治理評鑑創佳績

相關新聞

開第一槍！台新人壽美元利變壽保單 遭金管會勒令下架

台新人壽去年銷售第一的「金豐盛利率變動型美元終身壽險」，因宣告利率不合理，遭金管會今（29）日宣布勒令下架停賣，這也是金...

率先鳴槍 富邦、三商美邦宣告5月起調升利率

反映美國、台灣升息，富邦人壽、三商美邦人壽率先定調，5月1日起將調升多張保單的宣告利率，富邦人壽響應金管會推動保障型商品...

將來銀行開業首月開戶數近6萬 加碼祭最高活存3%、刷卡5％優惠

將來銀行開業滿月秀出好成績，開戶人數已近6萬戶，且每戶存款平均餘額逾台幣7萬元，約是業界常見數位帳戶品牌的2倍。為慶祝開...

唸到博士班有何好處？一表看各學歷購屋貸款鑑估值

學歷不僅影響求職薪資，購屋和貸款中似乎也有差異？據聯徵中心最新資料顯示，2021年Q4全台博士學歷的貸款者，貸款鑑估值為...

睽違近21年 標普調升台灣主權評等至AA+

標普全球評級今天表示，由於經濟表現強勁，把台灣主權評等由AA調升到AA+，台灣的評等展望為穩定；這是睽違近21年來台灣主...

2021風險投資趨勢：美國以金額取勝、亞洲數量第一、金融科技最熱門

隨著科技日新月異的發展，創新創業投資的熱潮越燒越旺，銳不可擋。在2021年，全球獨角獸(unicorn)的數量達到959家，與2020年的517家相比，激增69%；截至2021年底，有44家新創獨角獸的估值超過100億美元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。