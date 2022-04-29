公司治理評鑑排名 精測獲上櫃公司中最優等殊榮

2021年上市櫃公司治理年度評鑑排名出爐，半導體測試介面廠精測（6510）今（29）日公告，獲上櫃公司中最優等殊榮，也是自掛牌上櫃6年以來，首度躋身前5%，為半導體測試介面類股中唯一獲此殊榮的公司。

精測表示，公司一向秉持不斷創新、進步的經營理念，未來也將堅持「沒有終點線，只有里程碑」的企業精神永續發展，此次在維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度、落實企業社會責任等公司治理方面有優異表現。

精測指出，公司自 2005 年成立以來，即逐步透過多項國際標準作業系統落實公司治理，當今 ESG 意識抬頭，公司正好展現累積多年努力成果，未來將持續致力以科技研發為底蘊、以 ESG 為經營方針，善盡公司治理之責，為客戶、股東、員工及社會創造企業最大價值。

此外，精測響應世界潮流及政府政策，在 2021 年展現 ESG 具體實施成效，並於公司網站上揭露 ESG 有關之具體推動計劃及實施成果，包括有「誠信經營」、「創新與服務」、「供應鏈永續採購」、「綠色智造」、「包容職場」、「社會共好」。