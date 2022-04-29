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聯電 連續八年獲公司治理評鑑前5%

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

由臺灣證券交易所與中華民國證券櫃檯買賣中心辦理的第八屆公司治理評鑑公布結果，晶圓代工廠聯電（2303）再度以優異的成績名列上市公司治理評鑑排名前5%，在維護股東權益、平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及落實企業社會責任等面向表現卓越。

據悉，第八屆公司治理評鑑共有913家上市公司及726家上櫃公司，合計1,639家接受評鑑；最終評鑑結果共有46家上市公司、36家上櫃公司入選前5%的資優企業，其中包含聯電僅有9家上市企業連續八年獲此殊榮。

聯電表示，公司持續精進治理作為，建立嚴謹治理架構，除了訂定明確公司治理實務守則，更積極落實董事多元化政策。

目前董事會由9位具有不同專業背景的董事所組成，其中獨立董事就佔5位，超過董事席次半數；同時亦注重董事會成員組成之性別平等，2015年即設女性董事，2021年改選後增為2席，為國內晶圓代工業之冠，未來也將逐步增加女性董事席次。

聯電指出，為回應全球永續趨勢對ESG治理的高度關注，公司整合企業營運架構，於2020年第4季成立ESG指導委員會，成員包含核心營運高階主管，由兩位共同總經理擔任委員會主席，議決ESG治理策略及目標等。

聯電將持續與全球營運夥伴及利害關係人攜手發揮影響力，在企業永續經營的道路上持續前進，為整體環境、社會及經濟的正向發展提供最大的貢獻。

聯電 晶圓代工廠

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