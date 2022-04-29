兆豐銀領先公股推綠色定存 創意電子搶頭香

兆豐銀行（2886）因應氣候變遷及國際永續趨勢，積極推動ESG企業永續經營及綠色金融；針對企業戶正式推出綠色及永續定存專案，同時也是公股行庫中第一家發展綠色定存的銀行。專案推出至今，已有多家上市櫃公司表示極大興趣，其中先進客製化IC領導廠商「創意電子」搶得頭香，於4月成為兆豐銀行首筆綠色定存戶，新台幣7,000萬元，以實際行動力挺綠色金融。

創意電子（3443）總經理戴尚義表示，創意電子支持聯合國永續發展目標（SDGs），透過永續發展委員會的運作，持續關注綠色產業相關議題。除了自願發行經第三方驗證的永續報告書外，並已針對2050淨零排放目標，規劃了短、中、長期執行方案。同時也鼓勵同仁積極參與社會公益，落實取之社會、用之社會的理念，並與兆豐銀行攜手一同透過綠色金融，創造企業永續價值，成就社會共好。

同時，兆豐銀行結合綠色、社會效益兩大ESG特色，辦理綠色及永續定存，並將客戶存入定存的資金，作為綠色貸款及永續連結貸款的資金來源，讓企業戶客戶透過存款也能對環境及社會產生正面影響與長期效益。

兆豐銀行表示，為協助政府與顧客達成碳排轉型目標，不僅與企業攜手支持綠能產業，也持續舉辦「淨零轉型 兆豐同行」ESG系列講座，以強化綠色金融之實力與影響力；未來，也將持續推動ESG企業永續經營及綠色金融，共同打造永續金融生態系，迎向淨零未來。