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又見高管離去…將來銀行資訊長將換人

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

消息人士透露，有純網銀國家隊之稱的將來商業銀行，繼執行副總經理梅驊4月1日離去之後，「資訊長也陣亡了」，該行資訊長周旺暾做到本(4)月底，5月1日去職。

周旺暾，交大應數系學士、台大資工所碩士，曾經參與創辦蕃薯藤數位科技，後至台灣微軟服務12年九個月，做到副總經理；2019年4月轉戰將來銀行資訊長之前，為91APP資深副總經理。

從籌備到開業，周旺暾堪稱將來銀行的資訊與技術靈魂人物，如今卻要去職；針對此一動向，記者今(29)日中午向將來銀行高層查證，高層證實確有此事，表示這是周旺暾的個人生涯規畫。

高層說，周旺暾先前就表明做到公司開業，將來銀行走過風雨，如今技術問題都解決了，這時間點應該適合離開，「在這邊做得差不多了，他自己有想做的事情」。

高層說，將來銀行總經理許柏林對資訊也很熟，許柏林服務華南銀行時就督導資訊部門，該行資訊團隊也都駕輕就熟，不必擔心會有技術空窗期。

另外，高層說，將來銀行也找到周旺暾的接替人選了，5月底就會到任。這人曾經在銀行業、台灣微軟、台灣IBM服務過，熟悉金融與資訊，會做到無縫接軌，大家不用擔心。

將來銀行 微軟

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