推廣ETF！證交所舉辦2022年度ETF競賽 總獎金達315萬

台灣證交所為鼓勵發行人以及證券經紀商持續推廣ETF商品，提升投資人投資意願，並鼓勵證券自營商擔任ETF流動量提供者持續有效報價，促進商品流動性，今年再度舉辦ETF競賽，總獎金達315萬元。

這次競賽活動援例由證交所、證券商公會、投信投顧公會及期貨商公會共同舉辦。競賽期間範圍為2022年1月3日至12月30日，競賽內容包括交易競賽台股ETF交易貢獻獎、台股ETF交易進步獎兩個獎項;發行競賽的ETF發行貢獻獎一個獎項；造市競賽的台股ETF造市獎一個獎項；以及總貢獻獎的台股ETF總貢獻獎一個獎項，總計有五個獎項。

競賽期間，參賽者可至證交所網站證券商申報單一窗口(https://brk.twse.com.tw)，透過憑證及帳號密碼登入，查詢截至前一營業日的競賽成績，另每季第一營業日將於證交所臉書粉絲專頁公布各獎項成績排名暫列名單。證交所呼籲各參賽者把握良機，積極發行及宣導，除有機會獲得豐厚獎金外，亦能共同攜手推廣指數化投資，活絡交易並帶動整體市場的發展動能。