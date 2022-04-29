元大證券推出「繳稅輕鬆還」借貸專案 資金運用更靈活

近期許多投資人面臨繳納個人綜合所得稅的資金需求時，常會猶豫是否要忍痛賣股換取現金應急，其實投資人有更好的選擇，元大證券提供「不限用途款項借貸」服務，投資人只要開立證券借貸帳戶，透過「元大萬事通APP」即可24小時線上申辦，利用手中庫存股票作為擔保品進行借貸，簡易操作快速取得所需資金，最低借款金額1萬元起，隨借隨還以日計息，且不需開辦費。

元大證券為感謝投資人的支持，即日起至2022年8月31日舉辦「繳稅輕鬆還」借貸專案活動，凡有繳納2021年度個人綜合所得稅需求的投資人，憑繳稅證明文件申辦「不限用途款項借貸」即可於核定借貸額度內享有優惠借貸利率，讓投資人能輕鬆繳付所得稅，相關活動訊息請上元大證券官網或洽客服專線（02）2718-5886。

因應5月申報綜合所得稅的需求，元大證券提供便利線上報稅工具，只要是元大證券電子交易客戶，憑網路電子憑證即可進行綜合所得稅申報，透過線上下載所得資料，不僅收支一目瞭然，計算稅額快速便利，線上報稅更可享有優先退稅處理，減少臨櫃報稅繁雜的程序，免出門即能輕鬆完成申報流程。同時透過「元大開戶通APP」，讓投資人免出門、免臨櫃，24小時輕鬆完成不限用途款項借貸帳戶線上開戶，享受「聰明理財 享受生活」的一條龍優化服務，成為投資人既友善又方便的後盾。