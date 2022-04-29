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Q2投資展望 富邦證券：波段操作布局高殖利率標的

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

升息循環風險之下，富邦證券表示，投資人須持續關注俄烏戰爭、通膨、產業供應鏈調整、緊縮性貨幣政策與疫情等不確定性因素對經濟可能造成的影響，惟台灣的企業獲利仍佳，投資人可以逢低布局高殖利率及有前景之電子、傳產等個股。富邦證券提供投資人多元及專業的金融商品與服務，同時，為回饋廣大投資人，特別於4月推出「富來運轉，交易抽好禮」活動，交易即抽電動滑板車，滿額再抽GogoroS2、iRobot掃地機器人等，獎品總價值高達200萬元。

富邦證券指出，雖聯準會已啟動升息，考量市場對今年聯準會將升息7碼已充份預期，對台股衝擊力道將逐漸降低，且考量指數下檔仍有先前密集交易區、2年線等有力關卡支撐；再加上台灣今年GDP仍可維持相當的成長、上市櫃企業獲利可望連兩年繳出佳績等優勢，預期當外部利空衝擊告一段落之後，台股指數可望恢復橫向大區間震盪格局。

在物價部分，俄烏戰爭不僅衝擊國際能源價格，也考驗糧食供應，連帶影響部分原物料、黃小玉等價格上漲，但實際上原物料在去年已開始出現漲勢，並不是俄烏戰爭才突然開始，預估今年下半年後物價上漲可望獲得緩解。在美股表現方面，雖然受到Fed緊縮貨幣政策的影響，但企業獲利成長潛力仍強，在國際情勢、通膨威脅及油價高漲隱憂等變動環境下，建議投資人選擇大型股作為投資標的，可望兼顧較佳的防禦性和未來的成長潛力。

為了讓投資人掌握第2季海內外投資契機，富邦證券特別自即日起至6月30日舉辦「富來運轉，交易抽好禮」周周抽、月月抽、滿額加碼抽活動。投資人只要交易就有機會抽Segway電動滑板車，且在活動期間符合交易門檻，就有機會抽中Gogoro電動摩托車、Giant電動自行車、iRobots掃地機器人、MOMO幣、LINE POINTS等多項好禮，總價值高達200萬元的獎品。

富邦 升息

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