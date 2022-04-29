快訊

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

搶進金融業 這張證照最吃香

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

除了科技業，金融業的薪水「含金量」也相當高，且金融業已是文組很好的出路，對於想要搶捧金飯碗的求職者應該如何著手準備？根據1111人力銀行今（29）日公布的最新調查發現，1111挖趨勢整理2021年度金融業廠商54萬筆的面試通知發現，徵才條件竟然是「TOEIC多益550以上」42.6%高居第一，打破金融業證照掛帥的傳統印象。

其次則有人身保險業務員證照38.4%、金融市場常識與職業道德證照36.9%、信託業業務人員證照31.7%及銀行內部控制與內部稽核證照30.5%。顯見具備外語優勢的求職者，較容易受到資方青睞。

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，金控集團的薪資待遇與行員福利，一向眾所皆知，吸引年輕族群搶當金融新貴，且隨著業務的開展，包括個人金融業務、法人金融業務、金融市場業務三大區塊，以及近年來炙手可熱的數位金融領域，金控集團在徵才條件及要求畢業系所方面已逐漸放寬，並非一定要財務金融的畢業生，才有機會被延攬，根據1111挖趨勢數據分析，徵才條件限定「財金學類」的比例只占近7%而已。

陳尹柔舉例說明，多數金融機構在招募儲備幹部(MA)時，學歷要求碩士程度以及英檢相關證照，當然也有開放大學學歷者參加徵選，但語文能力仍是不可缺少，許多金融企業已經打破科系的藩籬，召募多元人才，搭配導師制度培育新人，以拓展金融產業更多可能性，例如疫情使然，標榜「零接觸」的數位金融市場已是兵家必爭之地，資安人員、大數據分析、AI分析等，都是金控集團積極延攬的對象。

此外，值得關注的是，為強化資安管理，去年金管會公布，符合一定條件的上市櫃公司2022年底前需設資安長、資安主管，2023年底前更有1321家企業，需設立資安主管及資安人員，顯見人才需求量十分可觀，有鑑於此，「台灣科技人才發展中心」匯整全台資訊安全課程資訊，包括Cisco CCNA網路工程師認證班、工控病毒威脅分析與防範課程、網路資安防護人才雲端服務管理認證、網路資安工程師國際雙證培訓班等，提供給有意進修者參考，全方位培育國內資安人才。

陳尹柔強調，企業界求才若渴，即使求職者不具金融相關系所背景，也能以資安專長立足職場，近年吸引不少偏愛壓力小、求穩定的科技人轉戰金融圈。

根據1111人力銀行今（29）日公布的最新調查發現，1111挖趨勢整理2021年度金融業廠商54萬筆的面試通知發現，徵才條件竟然是「TOEIC多益550以上」42.6%高居第一，打破金融業證照掛帥的傳統印象。其次則有人身保險業務員證照38.4%、金融市場常識與職業道德證照36.9%、信託業業務人員證照31.7%及銀行內部控制與內部稽核證照30.5%。顯見具備外語優勢的求職者，較容易受到資方青睞。 圖／1111人力銀行提供
根據1111人力銀行今（29）日公布的最新調查發現，1111挖趨勢整理2021年度金融業廠商54萬筆的面試通知發現，徵才條件竟然是「TOEIC多益550以上」42.6%高居第一，打破金融業證照掛帥的傳統印象。其次則有人身保險業務員證照38.4%、金融市場常識與職業道德證照36.9%、信託業業務人員證照31.7%及銀行內部控制與內部稽核證照30.5%。顯見具備外語優勢的求職者，較容易受到資方青睞。 圖／1111人力銀行提供

金融業 求職

延伸閱讀

教練裁判證限定效期4年 換證須上增能課程

SailPoint以自動化數位身分管理解決絕大多數的企業資安問題

資安防護概念全面升級 AWS強調資安長將扮演企業創新發展重要角色

資本市場資安論壇／賈中道 適當制約資訊業者

相關新聞

開第一槍！台新人壽美元利變壽保單 遭金管會勒令下架

台新人壽去年銷售第一的「金豐盛利率變動型美元終身壽險」，因宣告利率不合理，遭金管會今（29）日宣布勒令下架停賣，這也是金...

率先鳴槍 富邦、三商美邦宣告5月起調升利率

反映美國、台灣升息，富邦人壽、三商美邦人壽率先定調，5月1日起將調升多張保單的宣告利率，富邦人壽響應金管會推動保障型商品...

將來銀行開業首月開戶數近6萬 加碼祭最高活存3%、刷卡5％優惠

將來銀行開業滿月秀出好成績，開戶人數已近6萬戶，且每戶存款平均餘額逾台幣7萬元，約是業界常見數位帳戶品牌的2倍。為慶祝開...

唸到博士班有何好處？一表看各學歷購屋貸款鑑估值

學歷不僅影響求職薪資，購屋和貸款中似乎也有差異？據聯徵中心最新資料顯示，2021年Q4全台博士學歷的貸款者，貸款鑑估值為...

睽違近21年 標普調升台灣主權評等至AA+

標普全球評級今天表示，由於經濟表現強勁，把台灣主權評等由AA調升到AA+，台灣的評等展望為穩定；這是睽違近21年來台灣主...

2021風險投資趨勢：美國以金額取勝、亞洲數量第一、金融科技最熱門

隨著科技日新月異的發展，創新創業投資的熱潮越燒越旺，銳不可擋。在2021年，全球獨角獸(unicorn)的數量達到959家，與2020年的517家相比，激增69%；截至2021年底，有44家新創獨角獸的估值超過100億美元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。