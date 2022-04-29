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將來銀行客戶樣態大解密！25~44歲族群為主力

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

純網銀「國家隊」將來銀行客戶大解密！據統計，在將來銀行開業首月完成開戶的5萬多名客戶中，25至44歲是最熱情擁抱將來的族群，占了三分之二的比重。以星座分佈來看，思緒縝密的天蠍男與深具美感的天秤女最愛將來，重視細節的處女男、處女女則緊追在後。

據內部統計，在將來銀行開業首月搶進的金融消費者中，以25～34歲、35~44歲為大宗，各自占了總客戶數的三分之一。值得注意的是，除了有近千位剛滿20歲的年輕人辦了將來銀行數位存款帳戶作為自己的成年禮外，更有不乏70、80歲的銀髮族開立帳戶，一舉打破銀髮族對於數位金融較為陌生的刻板印象，更顯示將來銀行流暢、直覺式的App使用者介面，讓並非數位世代的長輩們也愛不釋手。

若以星座區分，天秤、處女、天蠍最愛將來，佔比均為9％且相差人數甚微，再輔以性別細分，則男性前三名星座分別為天蠍、處女、天秤；女性則為天秤、處女、獅子，顯示將來銀行強調金融美學及兼顧細節的特質，已成功吸引不少族群的目光！

以居住地來看，大台北都會區（北北基桃）占了將來銀行53％客戶，比重最高，以單一縣市細分，前五名居住地分別是新北市（24％）、台北市（18%）、台中市（12％）、桃園市（10％）、高雄市（10％），大致上與台灣的人口地理分布相近。

卡色選擇上，由知名設計師方序中操刀設計，擁有4色的「將將卡」大獲客戶好評，許多卡友一收到將來銀行卡片，就分享照片至主流社群媒體Instagram、Facebook上，hashtag將來銀行，表達對將將卡及包裝設計的喜愛，當中以「將來黑」最受卡友喜愛（46％），「將來黃」則以28％居次，「將來白」及「將來灰」各有16％、10％卡友支持。

至於將來銀行獨創的「帳號自由選」及「N倍券」也廣受國人歡迎，在將來銀行首波5萬多名客戶中，有過半（53％）客戶透過市場首見、可自由選擇10碼銀行帳號的機制客製了自己心儀的帳號，而選用手機號碼作為自己將來帳號的比重也不低，共有43%客戶選擇，顯示進入行動世代後，手機號碼似乎有成為數位大環境下「類身分證字號」的趨勢，不少客戶偏好只需記得一組號碼即可走遍天下，而此號碼就是最常使用的手機號碼。

主打可自由決定啟動「利息放大期」的N倍券，截至4/25已有近1.2萬人動用，動用N倍券的存款平均數為3.6萬元，顯示即使本次加息額度上限2.5萬元，此金融創新服務仍能有效帶動民眾更高額的存款習慣。

將來銀行 星座

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