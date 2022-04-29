奔四上班族 富邦人壽籲積極布局未來

即將迎來五一勞動節，富邦人壽今(29)日建議，「奔四女性上班族」應把握黃金歲月，善用網投年金險在40歲這一年為50+生活累積第二桶金，同時也能規劃具有保障額度自由選特色的定期壽險，支持自己勇於追求義無反顧的夢想，為自己也為家人妥善布局未來。

話題韓劇「三十九」日前畫下結局，讓許多女性觀眾深有同感眼淚潰堤，劇情描述三位都會女性上班族在39歲那年所發生的故事，滿載各種歡笑與淚水，女主角們在浪漫生活與現實間不斷拉鋸，克服重重沉重壓力。

現今社會女性自我意識抬頭，愈來愈多女性投入工作並在職場上表現亮眼，行政院主計總處統計數據顯示，台灣女性勞動力比例逐年提升，2021年已高達51.49%，且以30~39歲年齡層比率最高。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，隨著女性上班族在工作領域發光發熱之際，建議也要多為自己的未來設想，可透過保單健檢，檢視自我保障是否充足，完善人生所需保障，在奔四迎五的道路上可以更踏實、更心安。

即將邁入40歲的女性上班族，更應該為自己的後半生做好準備，根據富邦人壽內部網路投保數據分析發現，網路投保年金險深獲近六成女性上班族群的青睞，富邦人壽建議女性上班族，可以提早配置資金投入網路投保年金險，利用穩健累積資產、繳費方式彈性、活到老領到老三大優勢，靈活且穩健地替自己50+生活累積第二桶金。

優勢一、穩健累積資產：提早投入資金累積保單價值準備金，未來持續創造穩健現金流。

優勢二、繳費方式彈性：依自身需求彈性選擇轉帳、刷卡等多元的繳費方式，以及月繳、季繳、半年繳、年繳、躉繳或隨時繳等彈性的繳費期別。

優勢三、活到老領到老：保證20年年金給付，最長可領到保險年齡屆滿110歲。

以39歲女性上班族投保富邦人壽新真開心利率變動型年金保險為例，若選擇刷卡、分期繳，年繳保費新台幣15萬元，十年後累計投入保費總額為150萬元，選擇一次給付的方式，可以領取超過161萬元。

若選擇分期給付的方式，每年約可領取約5萬元，保證20年年金給付。若以女性平均壽命約85歲計算，至身故時共可領取約185萬元，為自己50+和老後生活創造穩健現金流。