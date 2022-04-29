友邦保險李源祥：感染高峰已過 新契約重拾銷售動能

香港上市公司友邦保險(AIA)發布新聞稿指出，AIA集團首席執行官兼總裁李源祥表示， 2019冠狀病毒病的Omicron變異株對2022年第1季的新契約銷售帶來暫時性干擾，但是隨著感染高峰期過去及干擾開始減退，友邦的新契約銷售正在重拾動力。

李源祥說：「我們於技術、數碼及分析方面作出的重大投資，正促使我們的業務成功地適應複雜多變的經營環境，有助逐漸減少連續數輪疫情對銷售的影響。在數碼工具和遙距功能的支持下，我們在中國大陸及香港以外市場的2022年第1季新契約價值，較2020年第2季首輪疫情大流行時達成的水平高出50%。」

他指出，友邦有信心持續專注執行其策略，將會為所有持份者締造長期增長和可持續價值，同時幫助數以百萬計的大眾實踐健康、長久、好生活。

2022 年第1季，Omicron變異株令2019冠狀病毒病的感染個案推至前所未見的水平，友邦多個市場的新契約銷售受到暫時性干擾。儘管各個市場的時間點有所不同，大部份市場的每日感染個案在急劇增加之後迅速回落，銷售受到最嚴重干擾的時期有限。在感染個案從高位大幅回落的市場中，銷售活動已有所回升。

友邦保險中國大陸業務在2022年第1季繼續為該集團帶來最大貢獻。正如早前披露，2021年2月生效的監管變動加速了對傳統保障型產品的需求，締造第1季的非凡表現。長期儲蓄產品的強勁銷售令去年下半年較平衡的產品組合繼續維持；儘管新契約價值利潤率下降，但年化新保費較2021年第1季增長。

去年下半年的強勁招聘動力支持下，友邦保險中國大陸業務的新入職代理人數較2021年第1季呈現雙位數字增長。地域拓展方面也取得强勁進展，新開設的湖北武漢分公司已於2022年第1季展開銷售業務，為新增地區的新契約價值卓越增長作出貢獻。

儘管大量的2019冠狀病毒病感染個案在2022年第1季導致大規模社交距離措施及干擾經濟活動，中國大陸以外的報告分部整體表現強韌，新契約價值只較2021年第1季的卓越業績下跌8%。

友邦保險香港業務在「最優秀代理」和夥伴分銷渠道增長的支持下，新業務價值較2021年第1季増長。儘管香港持續實施跨境旅遊限制，透過澳門分公司向中國大陸旅客的銷售所帶來的新契約價值顯著增加。

整體而言，新契約價值利潤率下降7.6百分點至54.4%，主要由於中國大陸業務轉向較平衡的產品組合，及該集團銷售額下跌導致承保開支超支增加。

友邦用以計算新契約價值的長期投資回報假設與 2021 年報所載一致。按新契約保費現值基準呈報的利潤率維持於10%。年化新保費下跌7%至15.67億美元，而總加權保費收入在同期則增加5%至99.48億美元。

2022年4月8日，友邦保險獲香港保險業監管局批准自2022年1月1日起提前採納香港風險為本資本制度。儘管以香港風險為本資本制度及中國大陸風險導向的償付能力體系(償二代)這兩個新基準計算2022年第1季的新契約價值，影響均為輕微。

友邦保險擁有顯著的競爭優勢和地域多元化的業務組合，加上亞洲人壽及醫療保險的結構性增長動力強勁，集團業務的長遠前景非凡。大眾收入上升、私人保險滲透率偏低，以及社會福利覆蓋有限，繼續帶動各個市場對友邦保險產品的需求。

雖然供應端受干擾、勞動力短缺及能源價格高企，推高了消費性通脹及利率，但環球經濟增長在2022年第1季持續。當前的地緣政治緊張局勢亦正導致環球資本市場反覆波動。

儘管預期2019冠狀病毒病的新型變異株將繼續出現，但保持審慎樂觀，相信疫苗接種計畫和新療法的成功將有助進一步減輕病症的嚴重程度。

友邦保險表示，有信心其策略性優先任務之執行將建基於集團強勁的增長往績，並為股東締造長遠可持續價值。