將來銀行開業滿月開戶數逼近6萬 5月起再祭兩大優惠

開業滿月的純網銀將來銀行今（29）日宣布，3月底開業迄今，開戶人數已近6萬戶，每戶存款平均餘額逾台幣7萬元，約是業界常見數位帳戶品牌的兩倍，持續吸引穩健優質客戶，並榮獲中華信評給予長期發行體信用評等為「twA+」，展望「穩定」。

為慶祝開業滿月，將來銀行5月起加碼推出刷卡滿額享活存3％限額優利活動，使用將將卡消費滿1,688元，次月送一張加息額度最高6萬、連續加息30天的N倍券，動用後活存利息將高達3％！再搭配將將卡不限消費通路刷卡回饋最高5%的超殺優惠，動用將將卡不僅可大賺消費回饋，還可享有優惠存款利率，要讓客戶「刷」出「存」在感！

將來銀行總經理許柏林表示，數位時代每個人都應該擁有一個將來銀行的數位帳戶，將來銀行秉持「還你沒想過的自由」的品牌主張，將持續推出更多「安全」、「便利」與「超值」產品與服務，未來將分波段推出各項優惠活動，並建構生態圈多樣應用場域，讓數位服務能更良好地融入一般生活，早開戶便能早享受。

因應5月繳稅季的到來，將來銀行提供「有薪族貸高樂」專案，利率1.58％起且申貸金額最高500萬元，綁約期1年。若是不想綁約的客戶，利率最優1.99％起小額信貸，額度最高30萬元且無需綁約，滿足多數人支應繳稅的資金需求，兩大信貸專案的開辦費均只要399元。

在將來銀行開業滿月之際，中華信用評等公司公布將來銀行的長期發行體信用評等為「twA+」，短期發行體信用評等為「twA-1」。長期評等的評等展望為「穩定」。

中華信評表示，評等結果代表著將來銀行相對其風險結構而言，具備非常強健的資本水準。主要股東包含中華電信（2412）與兆豐銀行等均對其提供專業領域支援，且中華電信及全聯均擁有強健的客戶基礎，在股東的潛在資源支持下，有助將來銀行未來業務持續穩健成長。