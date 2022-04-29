基富通最新調查 第2季看好前五大類基金出列

第2季全球金融市場依舊籠罩在不安氣氛當中，投資人該何去何從？根據基富通證券「聰明選基金」最新調查，國內投信投顧公司對於未來一季展望，心態雖然較先前保守，但整體仍維持「股優於債」策略不變。

基富通總經理王浩宇表示，基富通每月與每季都會訪問國內投信投顧公司，調查看好或不看好的市場，並發布在官網的「聰明選基金」中，幫助投資人快速找到合適的基金。從3月最新調查結果顯示，全球金融市場仍籠罩在不安氣氛當中，投資人趨吉避凶的心態明顯。

針對未來一季定期定額投資，超過7成看好美股、科技股、全球股票、台股與全球股債平衡型基金；而相對較不看好的資產是投資等級債、俄羅斯股票、新興歐洲股票、全球新興市場股票與房地產基金，但比例不到1成5。

就單筆短期操作，超過六成看好全球股票、美股、能源類股、台股與全球股債平衡型基金；相對較不看好的是投資等級債、俄羅斯股票、新興歐洲股票、中國股票與複合債券基金，比例約1~3成。

值得留意的是，天然資源基金雖然非前5大類看好資產，但無論定期定額或單筆投資的好評度都大幅上升，比例從四成左右提高到5成以上，反映俄烏戰爭與通膨高漲下，這類稀缺性資源的投資機會受到關注。

不過，王浩宇表示，從歷史經驗角度，市場不會長期處於修正狀態，一旦未來不確定因素掃除，可望逐步收復跌幅。因此投資人可採取定期定額分批布局，如有閒置資金，再搭配跌深單筆加碼方式操作。