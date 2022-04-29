REITs基金3月整體規模增近一成 台新投信規模邁向百億

REITs屬內需產業，較不受國際影響，受國際戰事及升息影響相對小，又有較佳息收的防禦特性，成為近期資金避風港，吸金力強，據投信投顧公會統計，3月國內11家投信發行的REITs基金總規模攀升至220億元，較２月規模大增近一成，其中，台新投信REITs基金規模朝百億元邁進，高居第一，3月規模大增逾10億元，為REITs基金「雙冠王」。

台新投信REITs基金規模大幅領先同業的關鍵在於台新北美收益資產證券化基金月規模即高達90億元，亦是國內規模最大的REITs基金。台新北美收益資產證券化基金長期以來獲獎不斷，榮獲第本屆傑出基金金鑽獎「不動產證券化型」_三年期獎，這也是該基金第五度榮獲金鑽獎肯定，深獲投資人青睞，加上淨值頻創新高，帶動基金規模持續走高。

對於REITs後市展望，台新北美收益資產證券化基金李文孝表示，俄烏衝突將持續，但對市場影響將淡化，且對擁有豐富天然資源的美國而言，長線反而受惠戰爭，而REITs本身是美國內需產業，較不受國際影響，且美國經濟數據持續正向，就業人數與製造業指數維持高檔，今年美國REITs在經濟持續擴張下，表現將持續正向，多數產業基本面已自疫情後持續反彈，商用不動產正向循環進入第二年，短期震盪後股市仍將往正向發展。

李文孝表示，在原物料價格節節高升下，全球通膨壓力增溫，投資方向因轉向售價具轉嫁能力及資產具增值優勢的產業，則不動產如REITs是抗通膨絕佳的布局利器，因為REITs主要收入為不動產租金，股息收益較穩定，一般配息也會來得較高，相對具保值力，此外，幾乎所有商業租賃契約都有防通貨膨脹的條款，租金會隨著高通膨而增加，也有很多投資人會利用REITs的特性來做為