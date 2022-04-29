富邦期貨：台股短線行情仍以跌深反彈視之

雖然美國GDP季增年率意外下滑至-1%，低於市場預期的成長1%，其中，受到進口大幅增加17%影響，導致貿易帳出現較大幅度惡化，拖累美國GDP表現，不過受到Facebook及高通公布財報表現優於市場預期，給予的全年營運展望樂觀下，帶動美股四大指數昨日全面走高，其中Nasdaq指數上漲3.06%、費城半導體指數上漲5.58%。

台股周四展開反彈，但成交量再萎縮至不足2,600億元，顯示國內外多重利空仍未清除下，投資人風險偏好持續受到壓抑，由於烏、俄地緣衝突持續，中國大陸封鎖疫情干擾產業供應鏈，高通膨打壓企業獲利以及消費者信心，加上FED採取激進升息，在資金心態偏向保守謹慎下，市場易受利空衝擊引發拋售賣壓，目前台股短線行情仍以跌深反彈視之，追高宜謹慎。 散戶小台籌碼分析（富邦期貨／提供）