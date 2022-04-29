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延長撮合間隔時間證券交易資訊掲露 新制9/26起實施

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
證交所表示，將延長撮合間隔時間證券交易資訊掲露。圖／聯合報系資料照
證交所表示，將延長撮合間隔時間證券交易資訊掲露。圖／聯合報系資料照

台灣證交所表示，為使所有有價證券於「集合競價交易」期間之交易資訊揭露一致，針對延長撮合間隔時間的有價證券(如：處置有價證券與變更交易方法且採行分盤集合競價交易方式的有價證券)，將比照現行一般有價證券揭露方式揭露交易資訊，並適用其暫緩開收盤機制、盤中價格穩定等相關配套措施。

證交所指出，目前依公司章則規定施以延長撮合間隔時間之有價證券，於延長撮合間隔時間並未揭露模擬撮合成交價、量及最佳5檔買賣價量等資訊，為提升該等有價證券交易資訊透明度，並使所有有價證券於採「集合競價交易」期間交易資訊揭露與配套措施之一致性，規劃修改為每5秒揭露一次資訊，盤中零股交易部分將每10秒揭露一次。若遇交易價格劇烈波動時，將採暫緩開收盤機制、盤中價格穩定措施等延緩撮合2分鐘機制。

為實施新措施，證交所已修訂營業細則及上市股票零股交易辦法部分條文並公告市場周知(https://www.twse.com.tw/zh/announcement/announcement_detail/3431A4EAC6C611ECB2DA005056BE380E)，將配合修正資訊系統，預計自今(2022)年9月26日起實施。

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