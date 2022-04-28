華銀優質企業員工專案 輕鬆迎接繳稅季

今年度第一季剛結束，在歷經過年孝親紅包、子女學費後，對受薪階級來說繳稅又是另一筆資金壓力，除了政策紅利給予的省稅優惠外，對於有資金規劃考量者而言，不妨考慮個人信貸，不僅比保單貸款、信用卡預借現金利率來得低，可降低資金籌措成本，還可避免動用既有存款，以備不時之需。

綜觀市面上融資管道主要以「個人信用貸款」、「保單借款」以及「信用卡預借現金」等三大類方法，其中保單借款與信用卡預借現金優點是最快可在一天內完成撥款，但利率也高的令人咋舌。

如果選擇信用卡預借現金，循環年利率也不便宜，平均約落在6%到15%左右，加上借款手續費，對於有短中期資金需求者而言，利息計算勢必墊高，融資成本高一樣不太划算。

相較之下，銀行的小額信貸對於有中長期資金需求者而言或許是個不錯的選擇，不僅利率低、還款方式彈性多元且部分銀行針對收入穩定、信用良好的優質客戶還會提供利率、手續費優惠，是相對理想的籌資管道。

以華南銀行（2880）為例，針對1500大優質企業員工提供優惠信貸專案，主要鎖定上市櫃公司、行政機關、學校、國（公）營事業、醫院、銀行業、中華徵信所企業排名國內前1500大企業之現職員工（含負責人），提供優惠利率的信貸。

此外，包括現執業之醫師、會計師、律師、建築師、藥師、精算師、不動產估價師及土木、結構、電機等工程師，同樣因收入穩定，也是銀行積極爭取的客戶，符合上述資格者，只要在目前單位服務滿三個月以上皆可備妥證件申請。

華南銀行表示，舉凡購置自用耐久性消費品房屋裝修、子女教育、結婚、家計週轉及其他正當消費與理財用途皆可申辦，「優質貸」最高可申貸金額新台幣300萬元，利率根據華南銀行現行的指標利率浮動計息，目前利率1.93%起低於保單借款與信用卡預借現金。

不過要注意的是，借款期限最長為7年，且基於風險控管，借款人的年齡加上借款期間不得超過65歲；此外，銀行也有權保留調整貸款金額、適用利費率及核貸與否的權利。