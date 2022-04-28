防疫保單續保件 保經代通路遭排除？富邦產險回應了

防疫保單亂象多，富邦產險大批保戶先前控訴辦理信用卡自動扣款的防疫險，臨時遭通知不續保，有違業務員承諾，富邦產險日前緊急公告將有條件受理續保，如今又傳保經代通路遭到排除，再度引發爭議，富邦產險今（28）日表示，外部通路反應的防疫保單受理問題，基本上會參照對富邦業務員作法，作業細節尚須與各通路公司溝通討論。

防疫保單續保風波不斷，先前大批富邦產險的保戶控訴，業務員有承諾會原條件續保，即是信用卡自動扣款的續約見沒問題，不受4月20日最後期限限制，卻在近日收到一封公司簡訊通知無法續保，並會寄送不續保通知書，引發爭議。

富邦產險26日晚間決議，考量富邦業務員向保戶招攬保單與履行責任的許諾，也是富邦產險必須扛下的責任，對於4月20日（含）前已交付要保文件及信用卡刷卡單至本公司的5月續保案件亦受理。

不過，立委林楚茵今天在財委會上表示，無論是信用卡或現金繳費在5月底前都可以續保，然而目前收到最新消息為，若不是與富邦業務員或公司投保，而是透過保經代投保，發現竟然有差別待遇，質疑是否有違反公平待客。

富邦產險對此表示，對於外部通路反應的防疫保單受理問題，公司基本上會參照對富邦業務員作法，但作業細節尚需與各通路公司溝通討論。