快訊

拜登提新招制裁俄國 扣俄國財產援烏克蘭

防疫保單續保件 保經代通路遭排除？富邦產險回應了

經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導

防疫保單亂象多，富邦產險大批保戶先前控訴辦理信用卡自動扣款的防疫險，臨時遭通知不續保，有違業務員承諾，富邦產險日前緊急公告將有條件受理續保，如今又傳保經代通路遭到排除，再度引發爭議，富邦產險今（28）日表示，外部通路反應的防疫保單受理問題，基本上會參照對富邦業務員作法，作業細節尚須與各通路公司溝通討論。

防疫保單續保風波不斷，先前大批富邦產險的保戶控訴，業務員有承諾會原條件續保，即是信用卡自動扣款的續約見沒問題，不受4月20日最後期限限制，卻在近日收到一封公司簡訊通知無法續保，並會寄送不續保通知書，引發爭議。

富邦產險26日晚間決議，考量富邦業務員向保戶招攬保單與履行責任的許諾，也是富邦產險必須扛下的責任，對於4月20日（含）前已交付要保文件及信用卡刷卡單至本公司的5月續保案件亦受理。

不過，立委林楚茵今天在財委會上表示，無論是信用卡或現金繳費在5月底前都可以續保，然而目前收到最新消息為，若不是與富邦業務員或公司投保，而是透過保經代投保，發現竟然有差別待遇，質疑是否有違反公平待客。

富邦產險對此表示，對於外部通路反應的防疫保單受理問題，公司基本上會參照對富邦業務員作法，但作業細節尚需與各通路公司溝通討論。

防疫保單 富邦 產險

延伸閱讀

香檳降關稅 法國在台協會、國會議員致謝台灣

防疫險又爆三爭議…保代進件防疫險續保惹話題

立法院三讀通過 香檳進口關稅降10％

防疫險不給續保 林楚茵：富邦把自己的承諾當廢紙

相關新聞

暗示祭出第5波管控 央行理事：台灣房價漲幅全球前幾名

投資客注意了！中央銀行今天公布3月17日理監事會議事錄摘要，對於選擇信用管制措施，有多位理事在理監事會上表示，當前房價年...

閃電升息鷹派抬頭 央行理事：實際通膨壓力比數據高

中央銀行3月閃電升息1碼，有別於以往的鴿派作風，跌破市場眼鏡。從央行今天公布的理監事會議事錄摘要也可看出，內部鷹派勢力已...

不續保是業者權利？ 消基會：違反《消保法》

防疫保單糾紛多！消基會董事長黃怡騰28日指出，許多防疫保單於今年紛紛到期，卻出現業者因為疫情升溫，惡意不續保的狀況。消基會秘書長徐則鈺指出...

疫苗打氣回升 疫苗險雙週暴增逾百萬件投保量

金管會統計，疫苗險承保件數近兩週暴增108萬件，更勝過一般法定傳染病防疫險的94萬件，主因疫情升溫，民眾施打第3劑疫苗意...

競相調高宣告利率搶市 保險局盯上「較為異常」壽險公司

全球進入升息年，壽險業陸續調高利變保單宣告利率比拚。據金管會今（28）日公布，今年前二月外幣保單新契約保費達678.52...

再祭管控？央行理事：台實質房價累計漲幅全球前幾名

央行3月理監事會決議升息1碼，但不調整房市管控措施，但根據今天公布的議事錄摘要，有理事認為，台灣實質房價累計漲幅在全球位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。