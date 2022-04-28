外溢保單Q1銷售翻2倍 國泰保費居冠、南山件數稱王

兩大龍頭外溢保單之爭，據金管會統計，今(2022)年首季外溢保單件數成長85%，新契約保費更是大增2.42倍，其中國泰人壽外溢保單新契約保費17.2億元，位居壽險業外溢保單之冠，而南山人壽則以11萬件的外溢保單新契約奪下件數王。

金管會今日公布壽險公司具外溢效果保險商品及實物給付保險商品的銷售情形，目前已核准及備查9家壽險公司，共105張具外溢效果的保險商品，今年前三月新契約銷售件數為21萬9,101件，較去年同期成長85%；初年度保費收入約32.4億元，較上年同期暴增2.42倍。

觀察具外溢效果保險商品的表現，其中以健走型外溢保單賣最好，今年首季新契約件數為5萬1,775件，較去年同期大增2.07倍，而初年度保費收入達17.6億元，亦較去年同期2.74倍，保費收入就占逾五成。

2022年第一季外溢保單新契約保費32.4億元，國泰人壽17.2億元、南山人壽8.2億元，兩家就占了78%的市場，第三名則是新光人壽3.89億元，三家公司合計囊括逾90%的外溢保單市場。

但若以外溢保單新契約件數來看，今年前三月共銷售21.9萬件，南山人壽有11萬件、國泰人壽8.5萬件，兩家件數合計市占率89%，而新光人壽則排名第三，亦有1.2萬件。

此外，金管會目前已核准及備查6家壽險公司，共34張實物給付型保險商品，今年第一季新契約銷售件數為4萬3,982件，較去年同期暴增13倍；初年度保費收入約6.9億元，亦較去年同期大幅成長32倍，主要是醫療服務類型帶動所致。

不過，以初年度保費收入來看，最慘還是給付健檢保單，今年前三月沒賣出一張的健康管理保單，無論是新契約件數或初年度保費通通掛蛋，引起外界關注這類保單是否已停售。金管會保險局主祕蔡火炎表示，目前仍有二張保單在架上。據了解，從2017年至今，只有富邦人壽、新光人壽各推出一張給付健檢保單。