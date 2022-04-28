合庫金深耕ESG 獲公司治理評鑑前5%佳績

臺灣證券交易所與證券櫃買中心聯合舉辦之「第八屆公司治理評鑑」結果揭曉，合庫金控再度獲「公司治理評鑑」前5%殊榮，顯示合庫金控在深耕公司治理之優良表現獲得肯定。

合庫金控高度重視且持續強化公司治理作業，並配合金管會「公司治理3.0-永續發展藍圖」之五大軸心積極推動，已訂定永續經營及永續金融政策、辦理年度個別董事、董事會、功能性委員會內部績效評估、指派副總經理以上人員擔任資訊安全長及取得「ISO 27001資訊安全管理系統」等，另子公司合庫銀行為國內第一家獲得「台灣智慧財產管理規範TIPS(A級) 」再驗證通過的公股銀行。

合庫金控雷仲達董事長表示，公司治理為永續經營重要一環，亦為當前全球經濟發展趨勢，並為衡量企業永續發展的重要指標，合庫金控積極開發金融永續商品及服務，以滿足企業及投資人之需求，同時掌握永續發展之契機。此外，除了已於109年12月簽署支持國際金融穩定委員會（FSB）所發布之「氣候相關財務揭露建議(TCFD)」外，亦已建立TCFD氣候風險管理框架、新興風險鑑別機制，並於今年3月30日正式簽署赤道原則，為臺灣第一家以金控名義簽署加入之金融機構。

展望未來，合庫金控將持續深化ESG成為企業DNA，精進公司治理，堅守誠信經營，善盡企業社會責任，積極接軌國際永續發展趨勢，同時將攜手企業、員工、股東對社會發揮正向影響力，共創永續未來。