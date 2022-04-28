競相調高宣告利率搶市 保險局盯上「較為異常」壽險公司

全球進入升息年，壽險業陸續調高利變保單宣告利率比拚。據金管會今（28）日公布，今年前二月外幣保單新契約保費達678.52億元，較去年同期增加三成，合計外幣保單今年1至2月買氣近1,100億元，占整體新契約保費64%；保險局已針對幾家「較為異常」的壽險公司進行調查，若發現調高宣告利率與原先公式不一致時，即違反商品送審相關規定，將依規定視情節進行處分。

美國聯準會（Fed）3月啟動升息，全球陸續進入升息循環，推升利變保單買氣，壽險公司競相調高美元利變保單宣告利率，4月市售利變保單大多逾3%，其中友邦人壽的美元利變保單宣告利率拉高至3.35%、為市場最高，元大人壽、台灣人壽、中國人壽最高到亦在3.18%至3.35%，引起金管會保險局注意宣告利率是否偏高，偏離市場利率的情況。

金管會保險局主秘蔡火炎表示，目前已針對幾家「較為異常」的壽險公司進行調查，了解這些公司宣布調高宣告利率的決定是否與原先公式相符合，及決定因素與原先公式所考慮的因素是否有偏離，若發現調高宣告利率與原先公式不一致時，即違反商品送審相關規定，將依規定視情節進行處分。

另據金管會統計，壽險業美元保單買氣強強滾，今年前二月新契約保單保費收入38.65億美元，其中傳統型美元保單新契約保費收入為24.1億元，較去年同期成長30%，至於投資型則有14.55億美元，較上年同期衰退19%。

整體來看，今年1至2月外幣保單新契約保費收入為新台幣1,099.62億元，其中投資型保單折合約新台幣421.1億元（占比約38%），較去年同期衰退18%，傳統型保險則買氣增溫，業績較去年同期增加30%、折合約新台幣678.52億元（占比約62%）。

今年前二月外幣保單占整體保費收入的62%，較前年同期的60.84%略有增幅，蔡火炎分析，主要是市場預期美國聯準會啟動升息循環，使得美元利變保單熱賣所致。