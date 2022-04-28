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不續保是業者權利？ 消基會：違反《消保法》

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
消基會董事長黃怡騰28日表示，因為疫情升溫，出現保險業者想方設法不讓民眾續保的狀況。（直播截圖）
消基會董事長黃怡騰28日表示，因為疫情升溫，出現保險業者想方設法不讓民眾續保的狀況。（直播截圖）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】防疫保單糾紛多！消基會董事長黃怡騰28日指出，許多防疫保單於今年紛紛到期，卻出現業者因為疫情升溫，惡意不續保的狀況。消基會秘書長徐則鈺指出，雖然契約明定「業者保留能否續保的權利」，但該契約內容明顯不利消費者，依《消保法》並不能算數，呼籲主管機關儘速盤查狀況，強化法規落實。

續約大轉彎

本土疫情急速升溫，民眾確診的機率也增加不少，許多保險業者急速下架防疫保單，甚至出現業者不承認保單的狀況。消基會董事長黃怡騰表示，新冠肺炎延燒兩年之久，過去已經有許多防疫保單於今年到期，保險公司不予續保，引發許多交易糾紛，近期消基會也接獲許多關於防疫保單的陳情。

黃怡騰指出，今年疫情狀況因為主流病毒變成感染力強的Omicron，導致更多民眾確診，使業者理賠成本大增，面臨了經營困難的狀況，業者紛紛祭出提高保費、不核保或下架保單等手段因應。

尤其在「續保」一塊，因為過去業者都會提前向消費者提出續保要求，更有一些早鳥優惠（愈早續保，可以繳納較少的保費），許多民眾已接獲續保通知，有些更甚至完成繳費，但保險業者卻因為疫情升溫而翻臉不認帳。

不符合《消保法》

消基會秘書長徐則鈺指出，保單交易出現許多消費爭議，但共同的狀況就是消費者面對嚴峻疫情時，卻「無法進行續保」。狀況細分為，第一、消費者接獲續保通知，也在期限內繳費，但保險公司卻不接受續保；第二、接獲續保後用信用卡繳費等待扣款，旦保險公司卻刻意不扣款，讓消費者變相無法續保；第三、民眾已經收到繳費通知，還沒有繳款，保險公司就表示「此繳費通知不能算數」。

他指出，保險業者常常以定型化契約上「公司保留是否續保的權利」的條文，作為不續保的理由。但是，徐則鈺指出，《消保法》中規定，若定型化契約內容有違誠信、且對消費者顯失公平的話，該條款應視為無效。在這樣的情形下，保險公司在發送續保通知後，不得以條款另做「不續保」的主張。

徐則鈺批評，「（保險公司）的舉止真的非常不恰當」，呼籲主管機關應儘速釐清相關狀況，並強化法規層面的落實。他說，疫情已經影響民眾的日常生活了，還要擔心自己的保單能不能生效，政府應該儘速處理，不要讓民眾的生活「雪上加霜」。

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