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股債亂流 首季壽險業淨值蒸發近5300億元

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
3月底壽險業淨值降到2兆1930億元的16個月新低點。（本報系資料庫）
3月底壽險業淨值降到2兆1930億元的16個月新低點。（本報系資料庫）

受3月台美升息、通膨惡化加劇，讓台股波動劇烈、債券殖利率續彈，3月底壽險業淨值降到2兆1930億元的16個月新低點，更是連續三個月下滑，3月淨值較上月減少了476億元，光今年第一季整體壽險業淨值就蒸發5292億元。

據資料顯示，前一波壽險業淨值低點是2020年10月的2兆1361億元，隨後緩步成長，高峰是落在去年底的2兆7222億元，今年三月再度走低、下探前波低點。

金管會今公布3月壽險業獲利、淨值和匯兌成本狀況。

受台股下跌、債券殖利率反彈，導致債券評價利益縮水，讓3月單月壽險業獲利僅剩364億元，較去年同期腰斬，累計前三月稅前盈餘1288億元、年減25%。

保險局主秘蔡火炎說，壽險業獲利較去年衰退，主因是受台股下跌、公債殖利率大彈，導致債券評價下降，造成壽險業淨投資收益減少。據統計，壽險業累計前3月財務投資淨收益3554億元，較去年同期3889億元、年減9.4%。

唯一的好消息是3月台幣持續貶值，壽險業者3月匯兌總成本正數擴大，從2月71億元擴大到232億元，連續兩個月出現匯兌正利益。

壽險業 債券

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