訊連加入FIDO聯盟 致力打造安全簡易數位身份驗證

AI 人臉辨識領導廠商訊連科技（5203）宣布，正式加入FIDO聯盟成為協會成員。該產業協會致力為身分驗證、生物辨識等技術制定標準協議與認證規範。訊連科技的加入，代表未來將與全球數百家企業會員共同開發、實施新的認證規範與標準，包括以人臉辨識更完善地保護用戶隱私。

FIDO聯盟為開放的產業協會，宗旨在改善身份驗證標準並減少用戶對密碼的依賴，從而降低被盜用或駭客入侵的風險。FIDO聯盟制定的新標準，目的在讓消費者更容易使用身份驗證，對服務供應商而言也將更方便管理；目前許多政府單位、服務供應商、科技大廠和金融服務領導者皆為FIDO聯盟成員。

訊連科技致力以其AI人臉辨識解決方案FaceMe提供加密的生物辨識驗證。訊連科技加入後，將以多年的人臉辨識技術經驗，協助FIDO聯盟推廣生物辨識技術，促進社會採用更安全且方便的驗證方法，取代既有身份驗證方法的缺陷。

「我們非常期待訊連科技的加入，」FIDO聯盟執行總監暨行銷長Andrew Shikiar表示，「FIDO聯盟的願景是以通用的強認證 (strong authentication) 確保數位產業的安全性與隱私性，使其順利拓展業務服務。訊連科技加入FIDO聯盟後，我們將共同推動這個產業目標，讓用戶驗證流程在未來更簡單、更安全。」

訊連科技董事長暨執行長黃肇雄表示，「隨著我們的生活越來越依賴科技，隱私保護就更加重要。用戶值得擁有更強大且直覺的驗證方法，我相信訊連科技的生物辨識技術——FaceMe人臉辨識——將助益FIDO聯盟把更安全的認證方法推廣給全球的使用者。」