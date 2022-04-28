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一銀防疫超前部署 首家銀行提前幫員工續保防疫險

聯合報 / 記者巫其倫／台北即時報導
第一銀行今天宣布，全額補助每位員工「實名制快篩劑」購買費用500元，並超前部署，持續為同仁投保今年度防疫險。第一銀行／提供
第一銀行今天宣布，全額補助每位員工「實名制快篩劑」購買費用500元，並超前部署，持續為同仁投保今年度防疫險。第一銀行／提供

積極落實員工照護，第一銀行今天宣布，為提升同仁防疫保障，全額補助每位員工「實名制快篩劑」購買費用500元，並超前部署，持續為同仁(含新進員工約8000人)投保今年度防疫險，為國內首家為員工續保防疫保單的銀行。

至於其他泛公股銀行是否為員工續保防疫險，目前合庫銀、華南銀、彰銀仍正在規劃中；而兆豐銀則是以工會撥給刷卡金方式，補助行員自行投保，兆豐工會本年度尚未規劃相關措施。

一銀表示，疫情期間特別增加配合孩童停課或居家隔離，同仁申請居家辦公的彈性，且去年即因應中央政府防疫政策，提供每位員工最高5000元防疫保障金，不但為國內7600多位同仁投保防疫險，給予疫苗險、PCR篩檢費用補助，也提供營業單位防疫物資採購經費，每位同仁於1500元預算內，可自主採購口罩、防護面罩、酒精、手套及隔離衣等相關防疫物資。

此外，一銀也給予行員14天的有薪「防疫照顧假」、「防疫隔離假」，同時以有薪「疫苗接種假」來鼓勵員工積極接種疫苗，提升防疫實質量能，實施迄今累計受惠人數高達7651人。

為力挺海外分行堅守崗位第一線同仁，第一銀行除了加碼提供防疫獎金，對於因疫情無法返國的同仁，給予年度特別休假、探親及健檢額度遞延，也補助返國隔離期間防疫旅館費用，滿足同仁返國需求，慰勉在國外工作的辛勞。

今年4月一銀也啟動全行員工的健康檢查，不僅優於法令，還特別為不同年齡的同仁安排適齡健檢方案，費用全部由行方負擔。

除積極落實員工照護，一銀的ESG表現受國內外肯定，與醫護人員並肩抗疫，累計捐贈8500件隔離衣、2000件防護衣、10台智慧防疫自助機、2座全功能批價繳費自助服務機、2座UVC自動測溫除菌門、紅外線熱像測溫儀、熱顯測溫偵測器、醫療巡迴車等，全台有逾10家醫療院所受惠，同時保障大眾的就醫安全及品質。

展望未來，一銀強調，會持續視疫情發展，滾動式調整並精進各項防疫措施，提供更完善的福利與保障，期能在此關鍵防疫時刻，與所有同仁一起努力，攜手度過這波疫情。

防疫保單 第一銀行

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