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快篩不用自己花錢買！這家銀行補助員工每人500元

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
第一銀行補助員工購買實名制快篩劑。圖/一銀提供
第一銀行補助員工購買實名制快篩劑。圖/一銀提供

快篩實名制正式上路，為提升同仁防疫保障，第一銀行（2892）宣布，全額補助每位員工「實名制快篩劑」購買費用500元，給予行員最實質有感的防疫照護；不僅如此，已提前部署，持續為同仁（含新進員工約8,000人）投保2022年度防疫險，透過提供優於金融同業的防疫險保障，讓員工能在充分防疫量能下安心工作。

第一銀行於疫情期間，特別增加配合孩童停課或居家隔離，同仁申請居家辦公的彈性，且去年即因應中央政府防疫政策，提供每位員工最高5,000元防疫保障金，不但為國內7,600多位同仁投保防疫險，給予疫苗險、PCR篩檢費用補助，亦提供營業單位防疫物資採購經費，每位同仁於1,500元預算內，可自主採購口罩、防護面罩、酒精、手套及隔離衣等相關防疫物資。

也給予行員14天的有薪「防疫照顧假」、「防疫隔離假」，同時以有薪「疫苗接種假」來鼓勵員工積極接種疫苗，提升防疫實質量能，實施迄今累計受惠人數高達7,651人。

為力挺海外分行堅守崗位第一線同仁，除了加碼提供防疫獎金，對於因疫情無法返國的同仁，給予年度特別休假、探親及健檢額度遞延，也補助返國隔離期間防疫旅館費用，滿足同仁返國需求，慰勉在國外工作的辛勞。

第一銀行 疫苗

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