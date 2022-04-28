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搶到了！第一銀替8000位員工續保防疫險 確診賠2萬元
第一銀今年已規劃替全行8000位員工、續保公股行庫產險的防疫保單，也是公股行庫中，首家宣布替員工續保防疫險者，該防疫保單隔離賠1萬元、確診賠2萬元。
第一銀行替8000名員工投保的是該產險業者的「全民防疫專案」，除了隔離理賠1萬、確診理賠2萬元，住院日額每天1000元，最高給付45天，一年保費529元，第一銀行約斥資423萬元左右。
業者說，目前全市場都取消隔離、確診費，加上金管會已確認，無症狀或輕症確診者的「居家在護」也可以比照「住院日額」申請理賠，等於第一銀行替員工「搶到」還不錯的防疫保單，包括隔離、確診、輕症在家全都可以拿到理賠金。
去年包括第一銀、合庫、華南銀、彰銀及兆豐銀（由兆豐工會出資）都替自家行員投保防疫保單，其中第一銀和合庫都選擇投保兆豐產，華南銀和彰銀則選擇華南產防疫險，投保期限都是從去年6月到今年6月中下旬。
據調查，目前僅第一銀行宣布替員工再續保防疫險，其餘合庫、華南銀、彰銀都能規劃中，兆豐工會則已確定不再替員工續保防疫險。
第一銀行今天也宣布，全額補助每位員工「實名制快篩劑」500元費用，等於員工買快篩劑由一銀埋單。
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