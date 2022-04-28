防疫險又爆三爭議…保代進件防疫險續保惹話題

立委郭國文、賴士葆及林楚茵等今在財委會上，指出近期防疫險三大爭議，一、富邦防疫險4月20日續保喊卡，最後僅承接業務員和信用卡續保件，保代通路進件卻排除，違反公平待客，二、有些保戶來不及「意思表示」就不能續保，三是隔離結束了，才收到隔離書該怎麼理賠？

保險局長施瓊華說，富邦爭議是通知不續保的程序有瑕疵，目前業務員已跟客戶允諾、及刷卡續保件，富邦都已做處理了，其他保代通路部分，還會持續做溝通。

她說，富邦4月20日之前是因為有人繳錢了，收件是舊保單，但因保單條件改變了，之後是依新改版做自動續保，這部分就沒有問題。

至於居家隔離理賠，她說，是以是否有居隔事實，透過匡列且有居隔通知書做理賠依據，不會因為以前14天、現在三天就不受理，雖然每縣市不同，只要是被匡列，不管隔離書何時拿到，都會理賠。

財委會今審「強制車險」修正草案，立委依舊聚焦防疫險爭議，包括停賣、續保等爭議。

施瓊華說，保險公司的防疫保單理賠，一定依照契約條款辦理，賣出去保單怎麼寫、就怎麼陪，不應該有其他解釋。

她說，續保問題是因為產險防疫險是「一年期不保證續保」，因為產險都賣短年期，對保費計算和再保，都是短期因應變化會每年調整內容，根據風險承擔量能做調整。

二是自動續保爭議，一種是原條件不變下同意續保，二是條款有限制，若契約改變要改版，一年到期續保終止後，會再問客戶續保是否同意依照新改版續保。

但這次疫情變化太快，有些業者三月發續保通知，但四月初疫情改變，導致在續保時，各公司才會跟客戶說，要做商品改版。

她說，因這次是輕症和無症狀多，風險對稱性已和過去不同，醫療不會有損害填補，因此不適任商品下架，改重症為主做理賠。

富邦產案件，是4月15~18日通知客戶說，4月20日若是採現金續保可以收，不然就改版新商品，主要是最近疫情變化快，保單進件量大，富邦產改變時間很短。

其次，富邦產生的爭議是，有一些續保件，通知不續保時候，有些程序上瑕疵，業務員或通路已經跟客戶說了，和客戶承諾了，會針對個案做妥善處哩，昨天富邦業務員做處理了 其他通路部分後續會做溝通，溝通後做處理。

根據富邦產聲明，對4月20日之前交付的信用卡續保單、及業務承諾的5月續保件，將全部受理。

三是，商品下架問題：主要是因為過去商品和現在風險不同，保險公司必須針對產生損害的部分做調整，不然就是產生當初住院時後要填補，現在不需要了卻還是理賠，保險公司應該把承保量能，放在有需要的人身上，才做此調整，未來調整後會出新商品。

四是，隔理部分，以是否有居隔事實做理賠，透過匡列且有居隔通知書做理賠依據，不會因為以前14天現在三天就不受理，雖然每縣市不同，只要是被匡列，不管隔離書何時拿到，都會理賠。