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金融業力推雙語分行 永豐銀邀外籍球員體驗

聯合報 / 記者巫其倫／台北即時報導
永豐銀行力挺體育，邀請桃園雲豹籃球隊外籍球員體驗雙語分行服務。永豐銀行／提供
永豐銀行力挺體育，邀請桃園雲豹籃球隊外籍球員體驗雙語分行服務。永豐銀行／提供

為提升國內運動風氣、支持國際體育人才交流，永豐銀行今年以贊助方式力挺T1職籃聯盟桃園雲豹職業籃球隊，為讓來台獻技的外籍球員也能感受便利的在地生活，近日特地邀請桃園雲豹籃球隊的外籍球員親身體驗該行的雙語分行服務。

同時，永豐銀自2019年起贊助政治大學雄鷹籃球隊，舉辦跨國校際交流賽事等，加上發行「永豐SPORT卡」串接個人運動、消費與金融，以多面向建構運動生態圈。

永豐銀表示，響應「2030雙語國家政策發展藍圖」並自前年起陸續設置台北中崙分行、台中西屯分行及台南成大分行等雙語示範分行，包括交易表單、櫃台人員、行內設施等，全面導入中、英文服務，銀行的官方網站、網路與行動銀行均支援雙語，讓外籍人士在線上、線下都能體驗完善的金融服務。

此外，為推動全民運動風氣，除贊助體育活動外，永豐銀2018年推出全台首張以物聯網串聯大數據、社群、雲端計算與穿戴裝置的信用卡「永豐SPORT卡」，卡友運動消耗的卡路里可轉換為信用卡累積紅利；藉由「汗水不白流」APP整合個人穿戴式裝置或智慧型手機，讓使用APP的卡友可記錄消耗的卡路里，將紅利轉換為豐點、自動折抵信用卡帳單（20點紅利＝1豐點＝1元），創新整合運動、消費與金融服務。

永豐銀行 信用卡

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