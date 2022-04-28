柏瑞境內首檔全球非投資級債券基金 理柏大獎三連霸

柏瑞投信今年榮獲《亞洲資產管理雜誌》(AAM)頒發2022台灣最佳ESG經理人大獎，展現在ESG永續投資上的卓越領先地位外，近來更獲得2022理柏台灣基金獎的肯定，柏瑞全球策略非投資等級債券基金，贏得2022理柏台灣基金獎「環球高收益債券(當地貨幣)5年期獎」，在此一類別為連續第三年獲獎、唯一三連霸的基金。

柏瑞全球策略非投資等級債券基金成立於2008年8月，是台灣境內最早成立、唯一經歷金融海嘯、歐債危機、美國聯準會升息縮表，和新冠疫情等空頭事件考驗的境內全球非投資等級債券基金。

儘管基金剛成立時就遇到了金融海嘯，然而憑藉著柏瑞固定收益團隊專業的選券能力和研究實力，得以扭轉乾坤、化險為夷，面對境外基金也毫不遜色，傑出的表現成為廣受青睞的境內非投資級債基金之一。布局全球 廣納收益控風險柏瑞全球策略非投資等級債券基金，以近60%成熟國家的非投資級債為基底，搭配近40%的新興市場債以期提高資本利得潛力，約9成美元債券降低匯率波動，中性存續期、減碼低評級債券，且無衍生性商品，全面為投資人把關風險，締造境內同類型基金好表現，獲得理柏(Lipper)、《指標》、《亞洲資產管理》雜誌等多項國內外大獎殊榮。

2022年再獲理柏台灣基金獎「環球高收益債券(當地貨幣)五年期獎」三連霸，凸顯理柏對柏瑞債券投資管理團隊所擁有紮實堅強的研究操盤實力，高度肯定，柏瑞投信為境內非投資級債基金的績優生，實至名歸。

特別值得一提，Lipper台灣基金獎2020年首度新設環球高收益債券(當地貨幣)的獎項(在此一類別需要有至少10檔符合條件的基金，才能新增獎項)，柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ａ類型(新台幣)，成為此一類別於2020年設立後唯一得獎的非投資級債基金，2022年更在五年期獎項唯一三連霸的基金，創下難能可貴的紀錄。

柏瑞全球策略非投資級債基金經理人劉文茵表示，雖然俄烏戰爭引發原物料價格上漲、通膨升溫，美國經濟增速放緩，但復甦腳步仍屬穩健，加上非投資級債企業獲利能力仍佳、利息保障倍數達到歷史高位、債信品質持續改善、違約率創下歷史新低，在在顯示非投資級債基本面的正向趨勢不變。

另方面，受地緣政治風險及美債殖利率快速走升影響，非投資級債殖利率走升、信用利差亦明顯擴大，評價面相對具吸引力，可留意中長期布局的機會。該基金相對看好能源與基本金屬，配置以BB及B級債券為主。但這些配置仍會隨市況而做調整，且須留意非投資等級債市仍有相關風險。