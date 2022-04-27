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確診破萬人恐引爆產險業增資潮？金管會提三大說明

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

市場預估我國未來染疫率恐達總人口數約16%，達到超過300萬人的高峰，讓今年累計承保200萬張的防疫險、後續面臨龐大的理賠壓力，市場憂心恐引爆一波產險業增資潮，金管會晚間提出三點說明。

金管會官員說，首先，理賠數字會遞延，理賠金額需要看一整年度，金管會將持續觀察確診人數的後續發展，業者應該要先謹慎處理停售、或是不續約的問題，而過去銷售保單就需要履約。

二是，官員也坦言，產險業者的確有財務壓力，但就目前來看，整體產險業的RBC和淨值比都很高，若是後續危及產險業的清償能力問題，也會來要求業者提解決方案，包括增資或提解決方案。

三是，若後續業者有任何需要協助的措施，金管會都會盡量幫忙，但官員坦言，最大前提是業者須先盤點可能改善措施、及自救（例如增資）。

據數據顯示，今年清明節後、確診人數不斷攀升，今年至今累計確診率已達0.33%，是去年0.07%的快五倍，加上今年來、各家防疫險都有一次性理賠隔離、確診費，如今隔離和確診人數暴增下，已引發產險業界憂心「賠很大」，甚至會面臨龐大的增資壓力。

產險 理賠 金管會

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