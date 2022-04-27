元大人壽全員 通過高齡投保權益相關訓練課程

根據國發會「中華民國人口推估（2020至2070年）報告」，預估2025年台灣將進入超高齡社會，65歲以上老年人口所占比率超過20%，更推估2070年將上升至41.6%，即每10人中就有4人是超過65歲的老人，高齡化已是台灣人共同面臨的問題。致力推動保險保障的元大金控（2885）旗下元大人壽，響應主管機關「普惠金融政策」，長期關懷長者，致力提升高齡友善服務，並推動銀髮及身障族群的關懷活動。

為提供高齡長者投保專業服務，元大人壽全體內、外勤同仁在4月之前即已完成「高齡客戶投保權益保障課程」並通過測驗滿分，元大金控旗下特定銷售保險通路亦需參加高齡投保權益訓練課程及完訓測驗滿分，才能提供服務或銷售保險商品予高齡長者。此外，針對65歲以上欲投保投資型保險商品的客戶，提供大字版建議書、DM及商品說明書等銷售文件，以利高齡長者方便閱讀。

避免溝通障礙進而創造高齡長者及身障者有感服務，全省服務櫃台同仁除提供國、台語服務外，第一線人員更參與手語訓練，希望除了服務銀髮長者外，也能與聽障保戶在溝通上無障礙。而0800客戶服務專線是保險公司服務保戶的第一線，為讓高齡及身障保戶感受元大的暖心服務，當保戶撥打0800服務專線，系統會在第一時間辨識保戶輸入的身分資料，針對高齡或身障保戶優先派線予客服人員接聽；其他貼心措施如，使用高齡保戶習慣的語言來進行溝通，留意語速與聲量等，以降低服務的障礙。此外在電訪及理賠服務上也落實相同的用心，希望為客戶創造美好服務體驗。

高齡化將造成平均壽命延長、醫療費用增加、老年人口越來越多、長期照顧需求遽增等4大社會問題，高齡長者可藉由保險來分散上述風險，元大人壽也因應民眾需求提供了多元商品線供國人選擇，一些特定的傳承商品更特別將老年好發疾病納入保障，讓保戶對於未來退休生活更安心。

此外，元大志工服務列車更針對高齡及身障弱勢進行關懷服務，2月與社團法人中華基督教救助協會及育成基金會合作，由元大人壽贊助購買育成基金會庇護工場手工香皂，透過元大志工們包裝分類，加入發送給獨居長者的物資包中，藉此響應疫情下勤洗手共防疫的理念。5月也將前進台中甘霖基金會，投入弱勢老人及身障者送餐服務。