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傳台灣首府大學「決定申請停招」？ 新上任校長這麼說

刷永豐卡繳綜所稅 最高0.4%回饋無上限

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

綜合所得稅申報旺季來臨，永豐銀行表示，今(2022)年於「財政部網路繳稅平台」刷永豐信用卡繳納綜所稅，全卡友皆享免手續費；同時，特別為高資產戶提供刷卡繳稅專屬優惠，只要連續2個月往來資產規模達等值新台幣3,000萬元以上的永傳會員，刷永豐卡繳納綜所稅並完成登錄，最高享0.4%刷卡金回饋無上限，或可選擇刷卡分18期0利率優惠；另外，只要是永豐銀行存戶刷永豐卡繳稅滿50萬元且完成登錄，可選擇0.2%刷卡金回饋（上限1萬元）或申請6期0利率，讓高稅額客戶享超值回饋。

根據統計，去（2021）年全台繳納綜所稅刷卡件數突破106萬件，繳稅總額超過1,144億元，年成長8.44%，顯見信用卡為民眾納稅的主流支付方式。永豐銀行表示，為回饋廣大信用卡戶，全卡友刷永豐卡繳綜所稅除享免手續費外，滿2,000元可享單筆分期優惠利率3.5%；尊榮理財貴賓－永傳會員或繳稅50萬元以上的永豐銀行存戶獨享專屬禮遇，刷永豐卡繳稅享刷卡金回饋或分期0利率優惠。

此外，永豐銀行表示，為提供一般民眾多元繳稅管道與回饋，整合線上繳費及信用卡管理功能的「大咖DACARD」App，即日起推出綜所稅繳納優惠；使用「大咖DACARD」App並登入永豐網路銀行會員以本行銀行帳戶、信用卡繳納指定稅費[5]，可享5%現金回饋（上限100元），更同步享有全卡友繳綜所稅優惠，堪稱今年最豐富繳稅方案。詳細內容請連結永豐銀行官方網站或「綜所稅刷永豐」活動網頁、「大咖DACARD」App活動網頁查詢。

永豐銀行 刷卡 所得稅 綜所稅

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