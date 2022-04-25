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證交所：元大台商50 ETF將自5月27日起終止上市

經濟日報 / 記者盧宏奇／即時報導

臺灣證券交易所公告，由元大投信經理的「元大台灣ETF傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金（0054）」受益憑證，將自5月27日起終止上市。

證交所表示，由於該基金已達最近30個營業日淨資產價值平均值低於新臺幣2億元的終止信託契約標準，元大投信向主管機關申請終止該信託基金的信託契約並獲得核准，已符合證交所「營業細則」第50條之2終止上市規定。

在5月27日ETF終止上市日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。

終止上市後，元大投信將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢元大投信公司網站（https://www.yuantafunds.com/）。

元大投信 證交所

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