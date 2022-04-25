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獨／居家照護從寬理賠吃不消 3張健康醫療險保單悄停售

經濟日報 / 記者齊瑞甄／即時報導
圖為民眾排隊投保防疫保單。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
圖為民眾排隊投保防疫保單。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

產險防疫保單保費便宜，確診數飆高後保單賣到爆，民眾買不到，只好轉而搶買健康醫療險。保單只要符合「法定傳染病」條件就可理賠之保單，包含新光人壽活力罩、台灣人壽安心365、中國人壽易保安等皆以日額給付保險金。據了解，3張保單皆已在悄悄停售。

新壽表示，活力罩自去年銷售以來，累積約2萬多件，近期因風險考量，上周已發文停售，停售前銷售量並無明顯增加，因考量風險胃納量，今日正式停售。

據了解，新壽除了活力罩保單，目前現售並無其他健康險商品針對「法定傳染病」有給付，換言之，活力罩停售民眾也就無任何新壽防疫保單可買。此外，根據銷售通路業者指出，台灣人壽安心365今也已停止收件。

壽險業主管表示，停售最主要原因，就是上周金管會保險局公告，配合中央疫情指揮中心COVID-19確診個案居家照護管理指引，就現行已售防疫保險商品承保範圍，包含住院日額保險金部分，對於無症狀或輕症確診者於「居家照護」期間，得比照一般住院情形予以理賠，理賠認定放寬，業者賠率變高，「這是一開始保單設計時完全沒有預料到的。」

新壽表示，自疫情以來，新壽持續提供疫情關懷服務，守護保戶健康。在理賠作業方面，保戶若確診罹患covid-19，健康險將不主張除外責任，依保障內容給付。若治療需求住進負壓隔離病房，有加護病房保障者，比照加護病房給付；無加護病房保障者，依原給付條件加倍給付。

隨著確診數飆升，產險防疫保單停售，如今新壽、台壽、中壽三間業者因防疫保單放寬理賠認定，影響風險胃納量，悄悄停售。業者指出，壽險與產險防疫保單之差在於，壽險公司不會直接表示「防疫保單」，但與產險推出的防疫保單條件雷同，例如有法定傳染病的理賠金。

防疫保單 理賠 壽險公司 疫情 居家照護

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