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安聯人壽放寬保戶確診關懷慰問金 居家照護也可申請

經濟日報 / 記者紀佳妘／即時報導

國內疫情持續擴大，確診病例遽增，並因應各縣市啟動居家照護，秉持服務保戶之精神，安聯人壽今（25）日宣布，即日起符合衛福部「確診新冠肺炎居家照護」者也可申請保戶慰問金，提供確診感染新冠肺炎住院治療的保戶6,000元。

本土新冠肺炎確診數續創新高，全台多縣市已啟動「輕症確診者居家照護」機制，安聯人壽表示，若於今年6月30日前（含）不幸確診罹患新冠肺炎並接受治療（入住醫療院所、檢疫集中所、防疫/隔離旅館），或符合衛生福利部疾病管制署公告「COVID-19 確診個案居家照護管理指引及應注意事項」的確診者並進行居家照護的保戶，提供關懷慰問金6,000元；如不幸身故，則提供5萬元的關懷慰問金，擇一申請。

安聯人壽指出，保戶須於今年6月30日前提出申請，郵寄件以郵戳或總公司管理部收件為憑，且應備文件需齊全使得受理立案，恕不受理電話成立案號，且慰問金發放總金額到達200萬上限，將終止申請，並以立案的優先順序發放慰問金。

為了確保保戶健康及服務不中斷，安聯人壽已建置多元且完整的服務管道，建議保戶多採用數位管道，減少人員接觸機會，透過安聯人壽官網登入會員中心、安聯人壽行動APP「安聯e服務Pro」與智能客服艾利Allie，可使用24小時不打烊的自主服務，保戶使用安聯人壽行動APP「安聯e服務Pro」，在家即可辦理保單變更及電子化通知服務。安聯人壽鼓勵保戶如有保單服務需求，可多加利用線上辦理，減少面對面接觸機會。

受疫情延燒民生經濟衝擊持續，安聯人壽持續放寬「確診關懷慰問金」，致力陪伴與守護每位保戶，提供即時的關懷服務措施及全面的醫療保障。申請人需檢附確診新冠肺炎診斷證明書（或其他官方證明文件）、身分證正反面影本、安聯人壽關懷慰問金申請書（新冠肺炎專用）等三份文件後，可聯繫安聯人壽業務協助提出申請、選擇郵寄或親臨各地安聯人壽服務櫃台辦理。

疫情 保單

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