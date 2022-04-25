國泰人壽60歲 總座劉上旗許願成為社會正向力量

迎接成立60周年，國泰人壽今(25)日舉行全新「E．P．S」發展策略線上記者會，被問到生日祝福語，國壽總經理劉上旗說，期待每一位國泰人都能夠是台灣社會的正向力量。

劉上旗指出，每個人用不同方式、不同想法祝公司生日快樂，身為公司CEO，他的願望是，期待每一位國泰人都能夠是台灣社會的正向力量。

劉上旗說，正向力量非僅將保險的事後損害填補擴至事前預防，還包括鼓吹保戶運動、公益活動、年末寒冬送暖，以及業務員轉型後主動關懷獨居、沒有家人照護的高齡長者，「期待每一位國泰人，成為台灣社會每個角落的正向力量」。

國泰人壽的E．P．S發展策略，包括：Elder Friendly友善高齡、Protection First保障優先、Sustainability永續實踐。

劉上旗說，國泰人壽的新E．P．S架構，希望內外勤團隊可以努力創造出來，要將之立刻轉變成為財務上的EPS（每股純益），難度是高的。

他說，十年前很難想像，國泰人壽有一天稅後純益會超過1,000億元。國內保險業2026年要接軌兩大國際制度IFRS17、ICS，國壽希望追求業主權益穩定的成長，不會是損益表上的波動。

劉上旗說，很難預估，國泰人壽要創造什麼樣的財務EPS，另以市占率地一為例，「符合台灣民眾利益、我們初衷的第一，才是有意義的」。