快訊

宜蘭+317 移民署收容所208人集體染疫

台北+1050 全市一半行政區確診數破百 大安區增最多

北市12萬生遠距上課...酷課雲竟當機了！教育局要罰廠商

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國泰人壽60歲 總座劉上旗許願成為社會正向力量

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
國泰人壽總經理劉上旗下午出席線上記者會。記者陳怡慈／截圖
國泰人壽總經理劉上旗下午出席線上記者會。記者陳怡慈／截圖

迎接成立60周年，國泰人壽今(25)日舉行全新「E．P．S」發展策略線上記者會，被問到生日祝福語，國壽總經理劉上旗說，期待每一位國泰人都能夠是台灣社會的正向力量。

劉上旗指出，每個人用不同方式、不同想法祝公司生日快樂，身為公司CEO，他的願望是，期待每一位國泰人都能夠是台灣社會的正向力量。

劉上旗說，正向力量非僅將保險的事後損害填補擴至事前預防，還包括鼓吹保戶運動、公益活動、年末寒冬送暖，以及業務員轉型後主動關懷獨居、沒有家人照護的高齡長者，「期待每一位國泰人，成為台灣社會每個角落的正向力量」。

國泰人壽的E．P．S發展策略，包括：Elder Friendly友善高齡、Protection First保障優先、Sustainability永續實踐。

劉上旗說，國泰人壽的新E．P．S架構，希望內外勤團隊可以努力創造出來，要將之立刻轉變成為財務上的EPS（每股純益），難度是高的。

他說，十年前很難想像，國泰人壽有一天稅後純益會超過1,000億元。國內保險業2026年要接軌兩大國際制度IFRS17、ICS，國壽希望追求業主權益穩定的成長，不會是損益表上的波動。

劉上旗說，很難預估，國泰人壽要創造什麼樣的財務EPS，另以市占率地一為例，「符合台灣民眾利益、我們初衷的第一，才是有意義的」。

國泰人壽 國壽 保險 公益活動

延伸閱讀

創業之星選秀／國泰金融創新 聚焦三領域

新北再增434例 感染源不明加開5處社區篩檢站

國泰總經王牌林啟超：央行6月升息1碼機率高

金管會公布3大保險方案績效優良保險業者

相關新聞

股匯大逃殺！新台幣匯率重貶1.1角 收29.37元

新台幣兌美元匯率今（25）日以29.37元作收，貶值1.1角，台北外匯成交金額14.01億美元。

防疫保單簡訊通知不接自動續保 旺旺友聯回應了

國內疫情嚴峻，防疫保單接連出現續保爭議，但有保戶表示，近日收到旺旺友聯簡訊通知，信用卡自動扣款續約將不再進行扣款，引起民...

超佛心！京城銀鼓勵完整施打疫苗行員每人發2千元獎金

本土疫情持續升溫，京城銀行（2809）為降低行員染疫風險，祭出8月底前全行完整施打疫苗達99%以上，就發放每位同仁2,0...

國壽60周年喊出「E.P.S」戰略 目標年增60萬人健康保障

國泰人壽今年邁入60周年，今天宣布全新「E.P.S」戰略，並喊出今年目標，希望全台新增60萬人的健康保障，並增加醫療新契...

富邦人壽推綠色減法行動 為永續生活加分

富邦人壽表示，該公司致力推動三項綠色減法行動，傳遞落實環保不需大刀闊斧，小行動也能發揮大功效的理念。

國泰人壽60歲 總座劉上旗許願成為社會正向力量

迎接成立60周年，國泰人壽今(25)日舉行全新「E．P．S」發展策略線上記者會，被問到生日祝福語，國壽總經理劉上旗說，期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。