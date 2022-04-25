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兆豐證券三民分公司成立滿20年 喬遷新址

經濟日報 / 記者魏興中／即時報導
（左起） 兆豐證券主任秘書林秀倩、經紀業務本部業務副總經理兼區主管蔡文婷、經紀業務本部副總經理洪秋綠、總經理吳明宗、董事長陳佩君、經紀業務本部經理兼三民分公司主管李佳慶、兆豐期貨凌墉宏總經理等共同出席三民分公司喬遷典禮。兆豐證券／提供
（左起） 兆豐證券主任秘書林秀倩、經紀業務本部業務副總經理兼區主管蔡文婷、經紀業務本部副總經理洪秋綠、總經理吳明宗、董事長陳佩君、經紀業務本部經理兼三民分公司主管李佳慶、兆豐期貨凌墉宏總經理等共同出席三民分公司喬遷典禮。兆豐證券／提供

兆豐證券高雄三民分公司喬遷新址，兆豐證券董事長陳佩君、總經理吳明宗、經紀業務主管洪秋綠副總、兆豐期貨總經理凌墉宏等主管共同出席今（25）日的喬遷慶祝儀式。

兆豐證券三民分公司成立至今正好滿20年，為了提供客戶全方位的理財服務體驗，新址選定在高雄市鼓山區文信路327號1樓，位於高雄美術館附近，區域週邊商業人口聚集，且靠近高雄捷運R13凹仔底站，交通非常便利，內部全新裝潢，提供客戶更舒適、親切的投資理財空間。

111年開春，股市雖受戰爭、通膨影響大幅震盪，但證券市場開戶依然熱絡，依據證交所資料，今年第1季市場證券開戶人數14.35萬人仍與去年同期相當，而3月單月開戶人數達7.19萬人，新增開戶的年齡層集中在20至30歲，顯示在線上開戶愈趨方便下，台股投資人結構逐步年輕化。

以兆豐證券為例，客戶可以透過線上服務開立台股帳戶、期貨帳戶、複委託帳戶及兆豐銀行數位帳戶。完成開戶後，即可透過兆豐證券行動VIP交易股票、期貨選擇權及複委託交易。

目前兆豐證券已取得美國國稅局「合格中介機構」（Qualified Intermediary，簡稱QI）資格，讓投資人投資美ETF、特別股、美債免預扣繳30%稅率；另外，針對特定理財需求的客戶，也提供了多元的線上服務。

例如，長線投資人可以透過線上辦理借券，以活化資產，賺取額外的報酬；小資族可以透過線上約定台股定期定額，成為存股達人；期權交易高手可以選擇兆豐期貨「兆期機」，體驗高效能的線上交易。

兆豐證券透過全國44個營業據點服務各地客戶，並且持續運用金融科技提升現場與線上服務的效能，搭配兆豐證券行動VIP及line@理財小秘書，讓客戶隨時體驗貼心的投資服務。

兆豐證券董事長陳佩君表示，兆豐證券將持續結合實體通路及線上服務，來提升服務兆豐客戶的質感與溫度。

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