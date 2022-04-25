影／玉山銀、全家合作全盈支付今上線 微金融服務成焦點

玉山銀攜手全家便利商店、拍付國際公司合作的全盈支付今（25）日正式開業上線，同步宣告電支商品「全盈+PAY」，主打透過業界首創的「多元平台崁入式支付金融科技」應用，可串聯不同合作夥伴成為整合支付、點數以及會員生態圈的創新生活金融服務平台。

根據公開資料，全盈支付由全家（5903）、玉山銀行和拍付國際合資成立，全家持股67％為最大股東，玉山銀、拍付國際分別持股18％和15％，是唯一同時擁有實體零售、金融銀行、網路電商產業背景所組成的專營電子支付機構。

今日全盈支付上市記者會，包括玉山金（2884）子公司玉山銀董事長黃男州、全家便利董事長葉榮廷、銀行公會理事長呂桔誠等人都出席。

全盈+PAY今宣布推出四大獨家加值服務，包括全家點數跨通路累兌、玉山銀新型態貸款以及數位帳戶綁定、先買後付創新合作，以及六項隨點隨用的支付功能，包括跨通路支付、繳費、轉帳、收受儲值款項、實質交易收款、電支餘額提領等。

第一，全家點數跨通路使用：全盈+PAY會員可以持全家點數於合作店點、通路暢行無阻地使用，點數可以更快速累積與兌換。

第二，全盈+PAY與玉山銀獨家合作推出全線上信貸服務，會員個人以及賣家信用貸款，申請後最快58秒就可以取得資金。

第三，可以一站式完成玉山台外幣數位存款以及玉山證券帳戶開立，更可以同時申辦金融卡、信用卡，並加入e.Fingo會員，滿足多元生活金融需求。

第四，與金融科技業者AFTEE先享後付合作，提供會員使用全盈+PAY帳戶做為還款帳戶，消費者無論是否有信用卡都能享受支付及服務的便利。

全盈支付指出，首波堆出五大好康。包括註冊禮、推薦禮、會員日、隨買跨店取限定贈禮、點數加倍送，其中在全家消費使用全盈支付首波將進駐全家便利商店官方App，以及全台最大智慧社區管理平台今網「智生活」App，成為台灣首個跨場景崁入應用的電子支付。目前亞馬遜也公布類似技術，目的運用SDK以及API技術，將支付融入場景。

全盈支付指出，即日起，消費者只要透過網「智生活」App以及全家官方App，就可註冊或升息成為全盈+PAY會員，將可在全家數十家連鎖通路、超過萬個店面上使用。

全盈支付董事長薛東都指出，全盈支付是首家具備實體通路、銀行網路店商血統的支付業者，並首度具備實體場景的支付場景，每一筆消費可以共享全家資源，未來全盈支付甚至可以買基金保險、申請玉山銀數位帳戶、申請貸款等，除了支付，提供更多微型金融服務，消費者可以滿足全方面需求。

全盈支付總經理劉美玲指出，全盈支付也代表邁入價值金融，消費者可以在全家以外消費地點累積全家點數，合作夥伴可以共享會員與點數。