全家、玉山銀、拍付聯手 全盈+PAY今上線

隨著數位發展及看準電子支付產業的快速成長，「全家便利商店（5903）」、「玉山銀行」、「PChome集團之拍付國際公司」三方策略合作的專營電子支付機構「全盈支付」與其電支產品「全盈+PAY」於今（25）日正式開業上線。

透過業界首創「多元平台嵌入式支付金融科技」的應用，串聯不同合作夥伴成為整合支付、點數及會員生態圈的創新生活金融服務平台。首波將進駐「全家便利商店」官方FamilyMart App(以下簡稱「全家」官方App)及全台最大智慧社區管理平台今網「智生活」App，成為台灣首個跨場景嵌入應用的電子支付。

全盈支付董事長薛東都表示，疫情帶動及去年新電子支付機構管理條例的上路，相當看好電子支付市場的發展，從消費者剛性需求的場景出發，結合了實體零售、電商及金融跨境支付等跨產業經驗與優勢而組成了專營電子支付機構，未來全盈支付將透過「全盈+PAY」滿足消費者在生活場景中不同服務的需求，發展無所不在的便利支付金融，並致力與產業夥伴共同推動「非現金支付聯盟」，加速非現金社會的推進，一同實現普惠金融的願景，提供更便利與創新的生活服務及電子支付體驗。

根據金管會最新統計，2021年台灣民眾全年非現金交易金額已逾5.44兆元，比前一年成長9.24％，今年非現金交易預期逼近6兆。