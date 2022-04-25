快訊

iPad Air 5全面開賣、這版本下周就能到貨當母親節禮物

全家、網路家庭、玉山銀合作 全盈支付今上線

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

全家便利商店（5903）、玉山銀行、PChome集團旗下拍付國際公司三方策略合作的專營電子支付機構「全盈支付」與其電支產品「全盈+PAY」今天正式開業上線，透過業界首創「多元平台嵌入式支付金融科技」的應用，串聯不同合作夥伴成為整合支付、點數及會員生態圈的創新生活金融服務平台。

全盈支付首波將進駐「全家便利商店」官方FamilyMart App，及全台最大智慧社區管理平台「智生活」App，成為台灣首個跨場景嵌入應用的電子支付。全盈支付希望未來跨縣上線下、在多個場景累積並使用全家點數。

全盈支付董事長薛東都表示，疫情帶動及去年新電子支付機構管理條例的上路，看好電子支付市場的發展，未來全盈支付將透過「全盈+PAY」滿足消費者在生活場景中不同服務的需求，發展無所不在的便利支付金融，並致力與產業夥伴共同推動「非現金支付聯盟」，加速非現金社會的推進。

全盈支付也表示，下半年將推動微金融服務、納入企業應用場景，包括在企業的打卡App中加入全盈支付，可以用來兌換成全家點數、在便利商店和多個場域消費，另外也希望推動微金融服務，給予消費者一站購足的服務。

全家便利商店 玉山銀行 疫情

延伸閱讀

全家、玉山、拍付強強聯手 全盈支付今盛大開業上線

全盈+PAY正式上線　首年會員目標150萬人

中信銀全新「中國信託行動e-Cash」APP 助中小企業及獨資老闆遠距金融服務

統一超搶攻繳稅商機

相關新聞

防疫保單簡訊通知不接自動續保 旺旺友聯回應了

國內疫情嚴峻，防疫保單接連出現續保爭議，但有保戶表示，近日收到旺旺友聯簡訊通知，信用卡自動扣款續約將不再進行扣款，引起民...

超佛心！京城銀鼓勵完整施打疫苗行員每人發2千元獎金

本土疫情持續升溫，京城銀行（2809）為降低行員染疫風險，祭出8月底前全行完整施打疫苗達99%以上，就發放每位同仁2,0...

聯邦銀三度主辦越南最大券商聯貸 規模1.48億美元創高

聯邦銀行（2838）宣布第三度統籌主辦越南西貢證券公司(SSI Securities Corporation, 簡稱SS...

證交所擬配現金股利7.2元 可望創歷史新高

台股去年大漲，證交所基本每股盈餘達新台幣12.36元，立法院財政委員會今天視察證交所時詢及今年股利政策，證交所董事長許璋...

股匯雙殺 新台幣貶破29.3元創逾19個月新低

美國聯準會（Fed）鷹派論述嚇壞市場，美股道瓊指數狂瀉近千點，台灣今天也上演股匯雙殺戲碼，台股一度重跌逾400點，新台幣...

證券期貨F4新大樓 將落腳中華郵政北門附近

證交所董座許璋瑤表示，證交所去(2021)年每股獲利12.36元，初步規畫每股擬配發7.2元，將創歷史新高，目前尚待主管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。