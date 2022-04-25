全家、網路家庭、玉山銀合作 全盈支付今上線
全家便利商店（5903）、玉山銀行、PChome集團旗下拍付國際公司三方策略合作的專營電子支付機構「全盈支付」與其電支產品「全盈+PAY」今天正式開業上線，透過業界首創「多元平台嵌入式支付金融科技」的應用，串聯不同合作夥伴成為整合支付、點數及會員生態圈的創新生活金融服務平台。
全盈支付首波將進駐「全家便利商店」官方FamilyMart App，及全台最大智慧社區管理平台「智生活」App，成為台灣首個跨場景嵌入應用的電子支付。全盈支付希望未來跨縣上線下、在多個場景累積並使用全家點數。
全盈支付董事長薛東都表示，疫情帶動及去年新電子支付機構管理條例的上路，看好電子支付市場的發展，未來全盈支付將透過「全盈+PAY」滿足消費者在生活場景中不同服務的需求，發展無所不在的便利支付金融，並致力與產業夥伴共同推動「非現金支付聯盟」，加速非現金社會的推進。
全盈支付也表示，下半年將推動微金融服務、納入企業應用場景，包括在企業的打卡App中加入全盈支付，可以用來兌換成全家點數、在便利商店和多個場域消費，另外也希望推動微金融服務，給予消費者一站購足的服務。
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