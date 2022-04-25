元大特股高息N 4月27日為最後交易日

元大特股高息N(020008），並將於2022年4月29日到期，2022年4月27日為最後交易日。投資人仍可於2022年4月27日收盤前在集中市場上進行交易買賣，若持有至到期，證券商將以最後交易日收盤指標價值自動結算，並於2022年5月4日撥付款項給投資人。

元大特股高息N連結特股高息20報酬指數，專門提供給想投資特別股及高殖利率股的穩健型投資人。2019年4月25日以10元發行價上市以來，無畏大盤震盪，報酬率穩定成長，價格最高曾來到13.54元，漲幅高達35.4％，這檔ETN能長期穩定獲利的原因，主要來自於連結指數的優異選股策略。

ETN的報酬是追蹤一籃子股票組合的表現，具有單價低，免選股的特性，入手門檻低，等於用小錢就能參與各類型最夯投資趨勢的行情，是小資族及沒有時間看盤選股的投資新利器。

元大證券說，目前已發行九檔各具特色的ETN。例如，引領台股龍頭的元大台股領航N(020020)、元大特選電動車N(020028)、元大ESG高股息N(020029)、元大櫃買半導體N(020023)、元大綠能N(020032)等主題式ETN，上市後都受到市場投資人的熱愛，表現亮眼。

元大證券表示，4月25日新上市的元大綠能N，瞄準太陽能、風電產業鏈相關股票。加上政府推動前瞻基礎建設計畫，為綠色建設投入272億元特別預算，藉此推升產業未來競爭力，使得此檔ETN備受期待。