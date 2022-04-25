防疫保單簡訊通知不接自動續保 旺旺友聯回應了

國內疫情嚴峻，防疫保單接連出現續保爭議，但有保戶表示，近日收到旺旺友聯簡訊通知，信用卡自動扣款續約將不再進行扣款，引起民眾議論紛紛。旺旺友聯產險今（25）日指出，基於風險胃納量，針對5、6月到期的續保件，公司將不再進行信用卡扣款；已收到繳費通知者，如已繳費本公司將盡速辦理退費作業。

國內確診人數持續走高，多家產險公司基於風險胃納考量，陸續將保單停賣、改版。不過，有保戶表示，近日收到旺旺友聯簡訊通知，5月中旬到期的防疫險，因累計承保件數已達公司風險胃納量，將不再進行扣款，造成不便，公司致上最深的歉意。

旺旺友聯產險表示，因應防疫險商品的危險發生率大幅增加，公司銷售的防疫商品累計承保件數已達公司風險胃納量；針對即將在5月15日至6月到期的防疫保單自動續約件，依自動續約附加條款第三條第一項第六款，無法再依原承保條件續約，原約定信用卡扣款件，公司將不再進行信用卡扣款；已收到繳費通知者，如已繳費本公司將盡速辦理退費作業。

至於今年5、6月到期的續保件已於4月21日中午12時截止收件，旺旺友聯產險指出，未在收件截止日前送達要保書但已繳費者，將無法受理承保並儘速辦理退費作業。

旺旺友聯產險另已開發新防疫專案商品「疫舉兩得」供民眾轉換，根據專案內容來看，投保年齡為0歲至80歲，主打負壓隔離病房與疫苗不良事件的雙重保障，年繳保費207元，提供罹患新冠肺炎而須入住負壓隔離病房或加護病房，每日補償1,500元（最高給付45日）、疫苗不良事件住院期間生活補償及喪葬費用補償。

另針對收到旺旺友聯產險通知的民眾，須在27日中午12時前臨櫃確認保單為親簽，旺旺友聯產險指出，只要民眾本人持身份證明文件到就近營業據點辦理身分核對後，於公司提供的聲明書上親自簽名，只要確認為親簽仍會受理。