聯邦銀三度主辦越南最大券商聯貸 規模1.48億美元創高

聯邦銀行（2838）宣布第三度統籌主辦越南西貢證券公司(SSI Securities Corporation, 簡稱SSI) 1.48億美元聯貸案，創下該券商最大規模美元聯貸紀錄。

聯邦銀之前分別於於2020年11月與2021年9月主辦SSI美元聯貸，越南在與新型冠狀病毒疫情共存之下，經濟回穩，今年第1季經濟成長率高達5.03%，持續帶動熱絡的股票市場，成交量與開戶數持續創新高，也使SSI資金需求持續大增。基於過去兩次聯貸成功經驗，聯邦銀因此第三度主辦SSI美元聯貸。

聯邦銀行表示，SSI是越南市佔率第一名的上市券商，其背後最大外資股東為日本大和證券(Daiwa Securities)，於越南提供廣泛的金融服務，包括證券服務、資產管理、投資銀行和相關財務操作。此次聯貸由聯邦銀與台新銀共同主辦、11家銀行參與，包括凱基銀、台中銀、遠東銀、陽信銀、中國輸出入銀、日盛銀、上海商銀、板信銀等10家台資銀行與1家韓系銀行-韓國韓亞銀行(KEB)。本次聯貸放款天期仍為364天，資金用途亦為充實短期營運週轉金。

聯邦銀行副總經理洪劉麟表示，越南是一個非常具有前瞻性的國家，在去年下半年即使受到Delta病毒衝擊，導致有數月的社會隔離，但越南在當時已有計畫性地為人民迅速施打兩劑疫苗。在去年10月重啟經濟後，施行與病毒共存的政策，到了去年年底開始受到Omicron病毒肆虐，在高疫苗覆蓋率的保護下，重症率與死亡率持續下探，疫情控制得相當穩定，同時也在3月中取消赴越南國際遊客的隔離規定，迅速回復過去高經濟成長的亮眼表現。今年越南股市於東南亞仍為資優生，股市持續向上推升帶動交易活絡，而根據SSI最新財務數據，其2021年稅後純益較2020年成長2.15倍，並推估今年獲利在越南經濟回穩下仍抱持強勁表現。

聯邦銀並表示，根據亞洲開發銀行(ADB)預測越南今明年經濟增長率達6.5%與6.7% ，渣打銀行也將越南2022年經濟增長的預測為6.7%，在後疫情時代，將可樂觀看待越南在世界經濟舞台上的蓬勃發展。